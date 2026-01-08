Espacio Fundación Telefónica acoge la presentación de Sílex, el nuevo encuentro sobre adolescencia y tecnología de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Espacio Fundación Telefónica acoge el viernes 9 de enero, a las 19 horas, la presentación de la primera edición de Sílex, un nuevo espacio de debate y reflexión que pone la adolescencia en el centro para pensar la relación entre tecnología, cuerpo, identidad y valores humanos. El acto servirá como antesala del encuentro, que se celebrará del 23 al 25 de enero en el Fórum Evolución de Burgos.

Así, en esta primera cita se celebrará una mesa de diálogo en la que participarán la psiquiatra Rosa Molina, el humorista Raúl Pérez y la deportista de alto nivel Merche García, moderados por la periodista Cristina Tovar. Antes de que comience, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y la directora general de la Fundación Telefónica, Isabel Salazar, abrirán el acto en el espacio madrileño para presentar Sílex.

La cita abordará cuestiones como la construcción de la identidad en un mundo atravesado por la imagen y la narración constante del yo, la diferencia entre vivir y mostrarse, o el momento en el que la experiencia deja de ser vivida para empezar a pensarse como contenido.

Este diálogo recorrerá la relación entre cuerpo, mente y emociones en un contexto marcado por la exposición permanente, la cultura del esfuerzo y la meritocracia, dinámicas que generan conflictos individuales y colectivos en la vivencia del propio cuerpo. El humor aparecerá como lenguaje común y espacio de encuentro, capaz de generar vínculos y permitir una mirada compartida entre generaciones, en una adolescencia vivida entre la cercanía y la distancia digital.

Sílex, que nace con vocación de continuidad, es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo – ProBurgos, – y está organizado por la empresa Cultura & Comunicación con la colaboración de Fundación Telefónica y Fundación Círculo.

Aterriza como un nuevo espacio de debate que aborda tecnología y humanismo en sintonía con la estrategia cultural de Burgos 2031, para reflexionar sobre cómo la innovación convive con los valores humanos, situando la adolescencia como eje central del pensamiento contemporáneo.

La cita en Burgos reunirá del 23 al 25 de enero a referentes del pensamiento, la divulgación, la ciencia y la cultura junto a jóvenes de la ciudad.

La asistencia a la presentación en Madrid es gratuita, previa reserva de entrada hasta completar aforo. El evento contará con medidas de accesibilidad auditiva —bucle de inducción magnética, interpretación en lengua de signos española y amplificación de sonido por auriculares— y podrá seguirse también en streaming a través de la web y redes sociales, con el hashtag #Sílex.

En el Fórum Evolución

Las entradas para los ocho diálogos y dos talleres que componen el programa de Sílex en Burgos que, del 23 al 25 de enero, se adentrará en las vivencias y experiencias, tensiones y desafíos que afrontan los jóvenes en un contexto digital marcado por las pantallas, ya pueden adquirirse tanto en la página web de Tele Entradas, con un coste de gestión de 1,10 euros, así como en las taquillas del Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos, Centro de Arte Caja de Burgos (CAB), y Cultural Caja de Burgos de Aranda de Duero, sin gastos asociados en estos puntos físicos.