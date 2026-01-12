Burgos invertirá 207.000 euros en modernizar sus señales turísticas

Señal turística vandalizada en el corazón de la ciudad, junto al Arco Santa María, y al lado de la Catedral de Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos

El Ayuntamiento de Burgos afrontará en 2026 la fase decisiva del proyecto de renovación de la señalización turística con una inversión prevista de 207.000 euros, correspondiente a la licitación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento del nuevo sistema diseñado en el estudio previo licitado el año pasado y ya finalizado. Así lo confirma el concejal de Turismo, Carlos Niño, que detalla que los técnicos del área ultiman el pliego para materializar el modelo definido en el manual técnico.

Esta actuación da continuidad al proceso iniciado en 2025 con la adjudicación a la empresa Sismotur S.L. del estudio y manual de señalización turística peatonal digital, un contrato financiado con fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que finalmente se cerró por 27.830 euros. Aquel trabajo, que daba lugar a un documento de medio millar de páginas, sentaba las bases para homogeneizar la señalética, actualizar contenidos y planificar su digitalización. La nueva licitación se centrará en la ejecución del proyecto, es decir, en trasladar a la calle lo recogido en el manual: fabricación e instalación de postes y señales, así como el despliegue de la infraestructura tecnológica asociada. El sistema incorporará elementos digitales «que permitirán al visitante acceder desde su teléfono móvil a información ampliada sobre edificios, recursos patrimoniales e itinerarios turísticos, sin necesidad de aplicaciones complejas».

Según detalla Niño, la iniciativa persigue «modernizar y actualizar» la información turística de la ciudad y ofrecer una experiencia más completa y accesible. La actuación incluirá también una mejora específica de la señalización del Camino de Santiago en su tramo urbano, una demanda recurrente de los peregrinos y una cuestión que se ha trabajado en coordinación con las asociaciones jacobeas.

En cuanto a los plazos, el concejal ha evitado concretar fechas cerradas, aunque confía en que la parte digital pueda estar disponible en un plazo aproximado de dos a tres meses desde la adjudicación. La instalación física se intentará acometer «lo antes posible», con el objetivo de que el sistema esté operativo a lo largo de este año.

Cabe recordar que la renovación de la señalización turística de Burgos no se aborda de forma integral desde 2010. En estos quince años, los cambios en el casco histórico, la aparición de nuevos recursos de interacción y los efectos del vandalismo han dado lugar a un servicio obsoleto, que este proyecto aspira a mejorar.

Mientras Turismo avanza con paso firme hacia un nuevo, y esperado, modelo de señalización urbana, el área de Modernización Administrativa iniciaba, en paralelo, la tramitación urgente de un, a priori, ambicioso proyecto de transformación digital del turismo. Ese es el gran reto, pero el objetivo a corto plazo es no perder los más de 1,6 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation EU con los que se pretende financiarlo.

El proyecto en cuestión, llamado ‘Integración de Turismo Inteligente’, según reza el pliego publicado el 4 de enero de 2026 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y se trata, según su propia presentación, de una iniciativa clave para modernizar la gestión turística de la ciudad y alinearla con los estándares nacionales y europeos.

La iniciativa permitirá implantar una plataforma tecnológica avanzada que integrará datos turísticos en tiempo real, procedentes de alojamientos, recursos culturales, movilidad o consumo, entre otros ámbitos. Según la memoria que forma parte de la licitación, la ciudad carece de una herramienta unificada que permita analizar estos datos de forma conjunta y utilizarlos para mejorar la planificación, la toma de decisiones y la experiencia de quienes visitan la ciudad.

La actuación se revela, por tanto, «imprescindible para cumplir los compromisos adquiridos con la Unión Europea, ya que está vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia». Sin embargo, el calendario para obtener el apoyo económico comprometido es especialmente ajustado, de ahí la urgencia de la licitación. Y es que el proyecto debe estar ejecutado dentro de los plazos marcados por Europa, con fecha límite en junio de 2026. Cualquier retraso podría suponer la pérdida total de la financiación concedida para sufragar una ejecución que, obviamente, no puede realizarse con medios municipales propios, ya que requiere tecnologías altamente especializadas, como sistemas de sensorización, plataformas de inteligencia de datos, integración con la Plataforma Inteligente de Destinos nacional y auditorías técnicas exigidas por la normativa europea.

El contrato se divide en cinco grandes áreas de actuación, correspondientes a sendos lotes a concurso, lo que, siempre según la documentación adjunta, «permitirá una mayor concurrencia de empresas especializadas y una ejecución más eficaz y controlada».

Así, el primer lote (Oficina Técnica) tiene por objeto la gestión, coordinación y apoyo técnico del proyecto, así como la transferencia de conocimiento al personal municipal. Su importe asciende a 122.800 euros. El segundo (Desarrollos Tecnológicos), con un presupuesto base de 1,15 millones, comprende el diseño, implantación y despliegue de la plataforma tecnológica, la sensórica IoT, el desarrollo de módulos funcionales y su integración con la Plataforma Inteligente de Destino y otros sistemas asociados.

El tercer lote se destina al suministro e instalación del equipamiento hardware del CPD necesario para la infraestructura central, por un importe de 250.000 euros. El lote cuarto, con una cuantía de 91.800 euros, aborda las acciones de comunicación, difusión y sensibilización ciudadana del proyecto. El lote número cinco contempla la auditoría técnica, normativa y económica, por un presupuesto de 48.600 euros.

El plazo de ejecución del proyecto en conjunto es de tres meses desde la formalización del contrato. Se admiten ofertas a uno o varios lotes y el plazo de presentación finaliza el 20 de enero, con el propósito de abrir los distintos sobres antes de que culmine este mes.