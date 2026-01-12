Los Bomberos ya trabajan con protocolos específicos para edificios de gran altura

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El desarrollo de viviendas en el entorno de la antigua estación de trenes supondrá un cambio en el paisaje urbano de Burgos, con un nuevo ‘skyline’ de la ciudad por las nuevas torres que se están levantando, con alturas que superan los 20 pisos. Cada vez hay más edificios que superan las 11 plantas, el tope hasta el puede llegar de forma directa, y con las mejores condiciones de acceso, una autoescala del parque de Bomberos de Burgos. Por ello, el servicio de extinción de incendios de Burgos ya lleva tiempo trabajando con «procedimientos de trabajo y hemos ido a esas instalaciones», recuerda el cabo de Bomberos de Burgos Rubén Burgos.

En estos casos, las comprobaciones se centran en las columnas secas, que son los sistemas de protección que «vamos a utilizar en caso de incendio». Se trata de un sistema de seguridad que «por normativa» tienen que tener este tipo de edificios. Y en algunos casos, deben llevar doble escalera de evacuación. «Están preparados de una manera más específica, evidentemente para favorecer la evacuación y previendo que nuestra actuación va a ser más complicada».

Uno de los principales retos e inconvenientes a los que se enfrentan los Bomberos en un edificio de estas características son «los caudales, llegar con la presión suficiente en caso de incendio a los pisos superiores». Por eso, la normativa exige que tengan una columna seca, que es «una especie de tubería que recorre toda la escalera de evacuación y que sale en las plantas pares, tiene dos bocas siamesas, donde nosotros meteríamos agua con nuestros camiones».

Al llegar al portal, en el acceso, «hay una tapa que suele poner uso exclusivo de bomberos». Desde ahí «meteríamos nuestra bomba, nuestro camión, aportaríamos presión y sacaríamos agua a la planta que nos interesase para acometer el incendio».

En caso de evacuación, el reto es también distinto al de otro tipo de edificios más bajos. «Ahí se garantiza un poco más porque estas escaleras están especialmente protegidas y en principio sectorizadas tanto de manera estructural como también por las puertas». Estas puertas tienen que tener una resistencia al fuego más específica para «intentar estabilizar y que el humo no acceda a otras plantas afectadas por el incendio».

Este sería el modo de actuar en un edificio de más altura, ya que las autoescalas del parque de Burgos tienen un brazo que alcanza hasta 40 metros, una altura a la que llega «en la situación más beneficiosa, que suele ser una separación quizá entre 10 y 15 metros de la fachada». En muchas ocasiones, cuando los Bomberos llegan a un incendio se encuentran con obstáculos como mobiliario urbano, coches aparcados. A esas circunstancias hay que añadir el viento, que suele soplar con intensidad en Burgos, por lo que «aun teniendo las mejores condiciones para poder posicionarnos, el viento siempre nos limitaría mucho al extender el brazo a estas alturas». Por eso, «las normativas se han adaptado y sobre todo lo que prevén es que el incendio se quede muy sectorizado, que el humo se propague a otras plantas».

La práctica es parte esencial de los Bomberos en el día a día para poder afrontar con las mejores garantías cualquier incidencia. Y eso es lo que han hecho los profesionales del parque de Burgos, acudir a edificios de gran altura. Como los se han levantado en la calle Anna Huntington, que alcanzan los 15 pisos de altura. «Hicimos una práctica tanto para comprobar la columna seca como para ver el caudal y la presión que nos llegaba a la última planta, la planta ático».

No obstante, cada vez que se construye un edificio de este tipo «intentamos ir a mirar sus instalaciones y comprobar que esté todo bien». En este sentido, la columna seca no es algo de ahora, ya hay edificios de más altura y ya antiguos, como los de Río Vena, que tienen este sistema.

La normativa para los nuevos edificios altos exige «una verificación, «tanto de la empresa mantenedora de extintores como de detección de incendios». En este sentido, desde el parque de Bomberos destacan que las empresas constructoras de este tipo de edificios «también se preocupan, incluso llaman al parque de Bomberos para preguntarnos».

Edificios singulares

El procedimiento de actuación de los Bomberos también se aplica a edificios singulares, novedosos por su distribución, como el Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Los Bomberos acuden todos años al simulacro que organiza el centro hospitalario. Se trata de un edificio que «aunque en altura no es tan grande, tiene un vial que hace que incluso con estas escaleras no se pueda llegar hasta más del tercer o cuarto piso, porque están muy separadas de la fachada». Por eso, al tener varias escaleras de acceso «están todas bastante sectorizadas». Todos los años, desde el HUBU contactan con los Bomberos para que participen en el simulacro. El último se realizó en el área de Traumatología..