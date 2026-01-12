El PSOE califica de "vergonzoso" que Burgos se quede sin perrera municipal

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista considera lamentable que el equipo de Gobierno del Partido Popular desista de la construcción de una nueva perrera y opte por la privatización del servicio contratando a una empresa, sin saber a estas alturas ni el coste, ni para cuando podría estar esta solución en marcha.

La concejala Estrella Paredes compareció para expresar la opinión del PSOE al respecto, después de haberse enterado por los medios de comunicación de la decisión tomada por el PP, en solitario, sin consultar al resto de grupos en la Comisión municipal de Sanidad y Medio Ambiente, como se había dicho que se iba a informar.

Desde el Partido Popular, la portavoz, Andrea Paredes, se limitó a expresar que este era un "proyecto fallido que venía heredado del anterior mandato", en el que gobernaban PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, tras dos años y medio en el Gobierno no han sabido buscar otras soluciones, comenta Paredes, cuando fue el mismo PP el que propuso una solución intermedia que pasaba por dotarse de unos módulos en las cercanías de Almacenes Municipales, en Villalonquéjar, en lugar de seguir adelante con la nueva construcción de la perrera en Villafría. Finalmente, esta segunda alternativa también ha sido abandonada sin más por los populares por el coste económico que pudiera entrañar, que se preveía alrededor del millón de euros. "Durante este año 2025, en las últimas comisiones incluso se nos han dado respuestas como que no sabían qué hacer", critica la socialista, que añade si "están gobernando y no saben qué hacer, pues si no saben qué hacer, que dejen a los que sí que saben".

Para Paredes, la idea de desistir responde simplemente a que para el PP no son prioritarios estos temas que tienen que ver con los animales, igual que no han avanzado con la ordenanza municipal de Bienestar Animal en estos meses que llevan el Gobierno. "Tampoco son prioritarios los temas de las organizaciones de cooperación al desarrollo, los de mujer y los de animales. Todas estas cuestiones les importan entre cero y nada", denuncia.