El equipo de Gobierno entierra el proyecto de la perrera municipal y apuesta por la externalización del servicio

Carpetazo a la creación de una nueva perrera municipal. El equipo de gobierno ha dado el paso definitivo para poner punto y final al que la portavoz de los populares, Andrea Ballesteros, calificó de «proyecto fallido heredado». Para ello, la junta de Gobierno local ha dado el visto bueno a la resolución del contrato de las obras de consolidación de la perrera municipal.

Tras tres años de retrasos y complicaciones técnicas, el equipo de Gobierno ha decidido liquidar la relación con la empresa adjudicataria, Construcciones Ortega S.A. e indemnizará a la constructora con 17.799 euros, importe que «legalmente corresponde al 3% de la prestación que ha quedado sin realizar», tal y como explicó la popular.

Además, «ya se han iniciado los trámites administrativos para la devolución de la garantía que la empresa depositó en su día», cerrando así un vínculo contractual que «debería haber finalizado en diciembre de 2022», recordó Ballesteros.

Y es que, tal y como rememoró la portavoz del equipo de Gobierno, las obras de rehabilitación de la perrera municipal «deberían haber finalizado en aquel momento». La obra se presupuestó con 750.000 euros, de los cuales 350.000 iban a ser aportados por la Junta de Castilla y León, a través de los Fondos de Cooperación Local.

Sin embargo, al iniciar los trabajos, se encontraron «importantes problemas estructurales», lo que llevó al actual equipo de Gobierno a realizar una modificación del proyecto en junio de 2023. Ni siquiera aquella modificación fue suficiente para salvar el proyecto y es que «poco después y sumado a los problemas estructurales, se hallaron importantes problemas de cimentación», añadió la popular.

Ante la imposibilidad de consolidar el edificio existente, el actual equipo de gobierno barajó la opción de instalar estructuras modulares. Sin embargo, este plan chocó frontalmente con la normativa actual, ya que «la perrera se asienta en una zona de especial protección medioambiental, lo que prohíbe legalmente cualquier ampliación o nueva construcción de este tipo».

El paso siguiente fue apostar por el traslado de la perrera municipal al solar ubicado junto a los almacenes municipales en el Polígono Industrial de Villalonquéjar. «Se desarrolló un proyecto alternativo que finalmente se descartó por su elevado coste económico y la gran cantidad de personal que requería para su funcionamiento diario», explicó la portavoz.

Contrato puente

El pasado mes de noviembre y con el objetivo de seguir manteniendo el servicio activo, se puso en marcha «un contrato puente de diez meses, prorrogable por otros diez», mientras se desarrolla la solución definitiva. Una solución que pasará por externalizar el servicio.

La edil avanzó que la concejalía de Sanidad y Medio Ambiente «ya está trabajando en la redacción de los nuevos pliegos para que una empresa especializada asuma la gestión integral de la perrera una vez finalice el periodo transitorio».

La decisión pone así punto y final a la aspiración de crear una nueva perrera municipal y deja atrás lo que el equipo de Gobierno califica como un «proyecto fallido heredado».