Bañuelos, de la piedra al papel

La exposición de Alberto Bañuelos en el exterior e interior del Palacio de la Isla puede contemplarse hasta el 17 de enero.TOMÁS ALONSO

La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha editado el catálogo oficial de la exposición ‘In custodia verbi. Bendita la locura de la piedra’, el proyecto escultórico del artista burgalés Alberto Bañuelos que desde el pasado 29 de septiembre hasta el 17 de enero de 2026 se distribuye entre los jardines y el vestíbulo del Palacio de la Isla de Burgos, sede de la institución.

El documento se concibe, y se presentaba, como una "herramienta documental, crítica y de difusión cultural que prolonga la experiencia de la exposición más allá del propio espacio expositivo y que supone una publicación de referencia en torno al proyecto, destinada tanto a especialistas como al gran público interesado en la intersección entre arte, lengua y memoria".

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez Merino, daba a conocer los detalles de esta publicación, acompañada del autor burgalés Alberto Bañuelos, el comisario de la muestra, el crítico de arte Alfonso de la Torre y el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo.

La exposición responde a la línea de trabajo mantenida desde sus orígenes por la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, desarrollando una labor sostenida de estudio, investigación y difusión del patrimonio lingüístico y literario de Castilla y León, articulada con la promoción y difusión de la creación artística contemporánea en diálogo con la palabra. De hecho, ‘In custodia verbi. Bendita la locura de la piedra’ vincula lengua, memoria y arte contemporáneo en el contexto patrimonial del Palacio de la Isla.

La muestra se articula en dos espacios diferenciados. En el exterior se exhibe el conjunto de esculturas monumentales en granito (Cabezas de Guerrero y Guerreros Caídos) que establecen un diálogo con el paisaje, la arquitectura y la memoria pétrea de Burgos, mientras que en el interior descansan obras de menor formato, realizadas en alabastro y canto rodado, en las que la gestión de la luz, el corte y la transparencia refuerzan la idea de la piedra como lugar de inscripción del lenguaje y de la memoria.

El catálogo recoge en sus páginas las aportaciones intelectuales y creativas de las personas e instituciones implicadas en este proyecto expositivo. Así, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, firma un prólogo institucional que sitúa el proyecto en el contexto del "compromiso autonómico con la cultura, la lengua y la creación contemporánea". Por su parte, el comisario de la exposición, el crítico de arte Alfonso de la Torre, suscribe textos y ensayos que contextualizan la obra artística de Alberto Bañuelos "desde una perspectiva estética, simbólica y hermenéutica".

El propio artista aporta una aproximación directa a los fundamentos conceptuales y poéticos de su trabajo escultórico. Bañuelos es un escultor de proyección internacional que ha desarrollado un lenguaje artístico singular en torno a la piedra como soporte simbólico del pensamiento, la memoria y la palabra. Su obra se caracteriza por la transformación de la materia mineral en sistemas de signos y grafías que reflexionan sobre la condición humana, la memoria y la temporalidad desde una perspectiva contemporánea.

Esta publicación ofrece documentación gráfica de las obras expuestas, con reproducción de imágenes de las obras ubicadas en los espacios interiores y exteriores del Palacio de la Isla, así como fotografías del trabajo en el taller del artista.

La maquetación y el diseño gráfico de la obra corresponde a la diseñadora burgalesa Marta San Martín, quien ha desarrollado el diseño integral de la obra, en coherencia con la identidad visual del proyecto expositivo.

La edición tiene carácter bilingüe, en español y en inglés, circunstancia que amplía el alcance internacional de la publicación. La impresión y producción ha estado a cargo de Solana e Hijos Artes Gráficas, empresa especializada en servicios profesionales de impresión. La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha asumido la coordinación editorial del catálogo.