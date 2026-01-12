Herido un menor al chocar con su bici con un coche en Burgos
El accidente se produjo en la avenida de Castilla y León
Tercer accidente en Burgos con apenas media hora de diferencia. Un menor de 16 años resultaba herido cuando chocó con su bicicleta con un turismo en la avenida de Castilla y León. A las 20:44 horas, el centro de emergencias del 1-1-2 recibe el aviso de una colisión entre un turismo y una bici en la Avenida Islas Canarias con la Avenida Castilla y León, donde, ha resultado herido el ciclista, un varón de 16 años. Se ha avisado a la Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a Sacyl.
El primer accidente se producía a las 20.10 horas, cuando el 1-1-2 recibe el aviso de un atropello de un turismo a una mujer de 52 años a la altura del número 14 de la Avenida Castilla y León.
El centro de emergencias del 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.
Pocos minutos después, a las 20.31 horas, el 1-1-2 recibe el aviso de una colisión entre un turismo y una moto a la altura del número 29 de la calle San Francisco,, donde, ha resultado herido el motorista, un varón de unos 40 años.
El centro de emergencias ha avisado a la Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.