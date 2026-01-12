Herido un menor al chocar con su bici con un coche en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tercer accidente en Burgos con apenas media hora de diferencia. Un menor de 16 años resultaba herido cuando chocó con su bicicleta con un turismo en la avenida de Castilla y León. A las 20:44 horas, el centro de emergencias del 1-1-2 recibe el aviso de una colisión entre un turismo y una bici en la Avenida Islas Canarias con la Avenida Castilla y León, donde, ha resultado herido el ciclista, un varón de 16 años. Se ha avisado a la Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a Sacyl.

El primer accidente se producía a las 20.10 horas, cuando el 1-1-2 recibe el aviso de un atropello de un turismo a una mujer de 52 años a la altura del número 14 de la Avenida Castilla y León.

El centro de emergencias del 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Pocos minutos después, a las 20.31 horas, el 1-1-2 recibe el aviso de una colisión entre un turismo y una moto a la altura del número 29 de la calle San Francisco,, donde, ha resultado herido el motorista, un varón de unos 40 años.

El centro de emergencias ha avisado a la Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.