Dos fallecidos por un "error humano" en la preparación de un medicamento en el HUBU

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas han fallecido por un "error humano" en la preparación de un medicamento destinado a pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos. En total, cinco enfermos resultaban afectados por el fallo en el cálculo de las dosis. De los otros tres, uno permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), otro ha sido trasladado a planta y el tercero ya ha recibido el alta hospitalaria, según confirman desde el HUBU.

El hospital confirmaba que el incidente se produjo hace varios días, durante el periodo navideño, y asume la responsabilidad del error como "propio". El medicamento afectado estaba destinado única y exclusivamente a los pacientes oncológicos afectados, por lo que desde el centro insisten en que no cunda el pánico, pues "no existe riesgo alguno para el resto de la población ni para otros usuarios del complejo".

Las mismas fuentes aseveran que "desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la dirección del HUBU abrió una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo ocurrido". Asimismo, se han revisado y actualizado los protocolos relacionados con la preparación y administración de este tipo de tratamientos, una vez identificado el problema.

El centro indica también que "en todo momento se ha mantenido contacto directo y transparente con las familias de los pacientes afectados, a quienes se les ha ofrecido información y apoyo". Con todo, por motivos de confidencialidad y protección de datos, declinan facilitar detalles adicionales sobre los pacientes ni sobre el procedimiento concreto en el que se produjo el error.

Los responsables del HUBU subrayan que este tipo de tratamientos requieren un cálculo de las dosis de forma individualizada, e insisten en que la situación está completamente controlada y no supone un riesgo generalizado.