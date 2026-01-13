El Defensor del Paciente llevará a la Fiscalía la muerte de dos pacientes del HUBU por un error en el tratamiento oncológico

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, Carmen Flores, califica de “gravísimo” el error en la preparación de un medicamento oncológico ocurrido en el Hospital Universitario de Burgos que provocaba la muerte de dos pacientes, además de afectar a otros tres con distinto grado de gravedad.

Flores señala que, por el momento, la asociación nacional que preside, especialista en casos de negligencia sanitaria, no ha recibido aún ninguna consulta directa por parte de las familias de los afectados, algo que considera comprensible dado que los hechos se habrían producido en el periodo navideño. "Es pronto", indica, para subrayar que, no obstante, la asunción de responsabilidad por parte del HUBU y la apertura de una investigación interna "no es suficiente" ante un suceso de esta magnitud.

En este sentido, la presidenta del Defensor del Paciente opina que debe ser la Fiscalía la que actúe de oficio, al tratarse de un caso con fallecidos y anuncia que "esta misma mañana" trasladará el caso a la de Burgos para que abra una investigación independiente. "Las que llevan a cabo los propios hospitales no nos merecen credibilidad", asegura, dada "la experiencia acumulada" de la asociación en casos similares.

Flores cuestiona que, hasta el momento, el hospital no quiera concrete dónde ni cómo se produjo el error, ni identificar al responsable. A su juicio, no procede asumir el error únicamente de forma institucional cuando está en juego la vida de los pacientes. Además, "hay que conocer las causas", porque, sospecha, puede que tras el fatídico error esté el exceso de carga de trabajo -más aún en periodos vacacionales- o la falta de recursos.

En cuanto a la frecuencia de este tipo de sucesos, asegura que, afortunadamente, no son habituales.