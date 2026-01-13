Ocho de cada diez jóvenes burgaleses se quedarían si hubiera mejores oportunidades

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los jóvenes burgaleses tienen un marcado sentimiento de arraigo con Burgos. Pero echa en falta una mejor oferta labora, especialmente en ámbitos como las nuevas tecnologías, así como en vivienda y una mayor vida cultural. En este sentido ven un "estancamiento" en Burgos para ese desarrollo profesional y vital.

Estas son algunas de las principales conclusiones que se extraen del estudio 'La atracción del talento joven en la provincia de Burgos', elaborado por la Confederación de Asociaciones Empresariales (FA) y Cajaviva, a través de 902 encuestas entre estudiantes de la ESO, Bachillerato, FP y universitarios, así como trabajadores, y la consulta con 80 empresas del sector industrial y servicios.

El estudio buscaba saber por qué los jóvenes se marchan, se quedan o vuelven a Burgos. En este sentido, Ramón Sobremonte, director general de Cajaviva Caja Rural, destacó que uno de los datos que resaltan del informe es que hay varias comunidades que están por delante del resto, Madrid, Cataluña y Navarra, algo que no sorprende, y que Castilla y León está en una situación intermedia con un "posicionamiento equilibrado". Destaca con variables asociadas a la calidad de vida, así como "una economía muy abierta al exterior".

Entre las debilidades están en "actividades desarrolladas a puestos de trabajo de alto valor añadido". Otro dato importante del estudio, según Sobremonte, está relacionado los egresados de la UBU, como ya se reflejó en el Boletín de Coyuntura Económica que elabora la entidad, ya que solo uno de cada dos se queda a trabajar en Burgos después de un año, y después de tres años ya solo es uno de cada tres el que se queda. Desde el año 2013 se ha reducido en 5.000 el número de jóvenes en Brugos. Y en concreto, de jóvenes entre 25 y 30 años, "aquellos que acceden al mercado laboral con un mayor nivel de cualificación".

El estudio pregunta también a los jóvenes por las ventajas de vivir en Burgos, entre las que destacan la calidad de vida. Entre las debilidades están la poca diversidad laboral, que está "muy concentrada desde el punto de vista sectorial".

El informe también recoge el punto de vista de las empresas burgalesas. Y entre las principales conclusiones que se extraen se destaca que perciben una serie de desajustes. Uno de ellos es la "percepción que tienen los jóvenes sobre su alto nivel de cualificación", mientras que las empresas perciben que "tienen auténticas dificultades para encontrar jóvenes con la cualificación adecuada". Otro desajuste es la diferencia que hay entre el tipo de formación técnica que se ofrece en determinados estudios. Y un tercer aspecto es "las expectativas que existen en los jóvenes cuando acceden al mercado laboral". Especialmente, las relacionadas con la flexibilidad laboral en el puesto de trabajo, con la conciliación.

Esteban Pérez, miembro del comité ejecutivo de FAE, destacó que más allá del estudio, que pone sobre la mesa qué visión tienen los jóvenes, la puesta en marcha del Parque Tecnológico puede ser "un catalizador" y un foco de atracción de empresas que pueden ofrecer "unos perfiles profesionales muy adecuados" para aquellos jóvenes burgaleses con talento que quieren permanecer o regresar a Burgos.

Recordó que el estudio deja patente que los jóvenes, para desarrollarse profesionalmente tienen que mirar fuera de Burgos. y los motivos que aducen son, entre otros, una formación universitaria o de especialización más rica en otros lugares, oportunidades labores fuera de Burgos y, también, "el deseo de vivir experiencias fuera de Burgos".

El estudio ofrece una gran cantidad de datos estadísticos, como entre los alumnos de ESO y Bachillerato hay una disposición a continuar con los estudios más allá de la edad obligatoria. No obstante, la presencia de la Formación Profesional cada vez gana más preferencias entre los estudiantes. El estudio pone de relieve que el 51% de los alumnos de la ESO quiere cursar FP, mientras que el 33% optaría por Bachillerato.

El porcentaje se eleva en los estudiantes de Bachillerato, entre los que las encuestas revelan que el 62% se inclina por cursar FP mientras que el 33% seguiría con los estudios universitarios. En cuanto al lugar en el que estudiaría, el 68% lo haría en Burgos, frente a un 32% que preferiría hacerlo fuera.

Ocho de cada diez se quedaría o regresaría a Burgos. Para que eso ocurriera se destaca la puesta en marcha de programas de empleo joven, una mayor oferta cultural y de ocio, así como más incentivos a emprendimiento. En el caso de los jóvenes que ya están trabajando, el 92% de los encuestados procede de la provincia y un 65% cree que Burgos le puede ofrecer un proyecto de vida atractivo, aunque uno de cada cuatro aún tiene dudas y un 11% no lo ve posible. Seis de cada diez que volvieron lo hicieron para estar cerca de la familia, mientras que solo uno de cada cuatro o hizo tras una oportunidad laboral.

El 87% de los que se van lo hacen porque no ven oportunidades de trabajo, y solo lo hizo por el estilo de vida el 13%. Por otro lado, en cuanto a mejoras para atraer y retener el talento reclaman más empleo cualificado, así como un mayor dinamismo cultural y social y vivienda asequible.

Para siete de cada diez empresas es muy complicado captar y retener el talento. El informe señala que las empresas valoran de manera especial las actitudes personales frente a la experiencia, con una referencia notable a la iniciativa, el compromiso y la adaptabilidad. En cuanto a la calificación profesional, tres de cada cuatro empresas califican con notable su preparación, y en el caso de la FP se considera que la formación más adecuada a sus necesidades.

Aún así, más de las mitad de las empresas consultadas cree que hay escasez de perfiles cualificados y un 23% ve falta de iniciativa entre los candidatos a cubrir un puesto de trabajo. Para retener talento, las empresas encuestadas ven claves los contratos estables, así como una mejora salarial progresiva y los planes de carrera y formación. En este punto, el 75% de las empresas mantiene acuerdos de colaboración con centros educativos, sobre todos de FP.

La secretaria general de FAE, Emiliana Molero, que quiso destacar el trabajo de Marta Gómez Santamaría, en la elaboración del estudio, destacó que se buscado abarcar los perfiles que cubre las principales etapas del itinerario formativo. En el caso de los alumnos de ESO «aportan una visión temprana sobre el atractivo del entorno local», mientras que los estudiantes de Bachillerato reflejan «las primeras decisiones sobre formación y movilidad». En el caso de los estudiantes universitarios, se ven las «motivaciones académicas y las barreras al retorno», mientras que los alumnos de FP «ofrecen una visión ya práctica del empleo local». Por último, los jóvenes que están ya trabajando «aportan la experiencia directa del mercado laboral».

Molero destacó que el estudio refleja la necesidad también mejorar la comunicación de marca de ciudad, en lo que «coinciden tanto los empresarios como los estudiantes».