"Prioridad total" para licitar el Mercado Norte y el bulevar de la calle Vitoria. Estas son las órdenes dadas en Urbanismo

La Gerencia de Urbanismo ha recibido las órdenes del concejal responsable, Juan Manuel Manso, para este 2026. "He dado órdenes expresas de prioridad total a la licitación de dos cosas este 2026: el bulevar de la calle Vitoria y el Mercado Norte", dijo en una rueda de prensa previa a la celebración del primer consejo del año.

Manso aseguró que el equipo de Gobierno del Partido Popular va a “tirar para adelante" con la remodelación de la principal arteria de Gamonal, de acuerdo al proyecto encargado en el pasado mandato con el PSOE en el Ayuntamiento de Burgos y que se conoce públicamente desde 2021. Entonces, la opción ganadora tras una consulta ciudadana fue la más conservadora y en ella se especificó que se optaría por mantener cuatro carriles de circulación, dos en cada sentido, con una mediana de separación, así como mejorar las aceras, eliminando el aparcamiento en línea en los laterales de la calle Vitoria. Además, la propuesta incluye como gran apuesta la creación de una vía ciclista, mientras que uno de los carriles de circulación estará pensado para el uso exclusivo del transporte colectivo y del público, al estilo del diseño del bulevar ferroviario.

Para Manso, "no es el mejor de los proyectos, pero es el mejor que se puede ejecutar en este momento" y reivindicó la necesidad de transformar la ciudad y rechazando la "parálisis" como alternativa. “He venido al Ayuntamiento para hacer cosas y vamos a seguir adelante”, concluyó, apelando a la colaboración política y social para impulsar los proyectos. Desde su punto de vista, la pérdida de plazas de aparcamiento es algo natural en las remodelaciones de calles, como ocurrió en todo el centro histórico con las peatonalizaciones, así como también en Francisco Grandmontagne y la calle Roma, por poner varios ejemplos. "Espero que sí que sea la zona cero, pero porque los burgueses aprecian lo bonito que va a quedar el nuevo bulevar de Gamonal", añadió.

En cuanto al Mercado Norte, ya se había comentado que están muy avanzados los pliegos y la previsión es licitarlo con agilidad. El equipo de Gobierno prevé que las obras puedan iniciarse a finales de 2026, ya que en el presupuesto están reservados 500.000 euros, porque no se espera que dé tiempo a más.

Por otro lado, informó de otros asuntos tratados en el consejo, que fueron daciones de cuenta de temas que habían ido previamente a las últimas Juntas de Gobierno. También referido a Gamonal estaba incluido la próxima recepción de las obras de la ampliación del aparcamiento de las torres hacia la calle Manuel Altolaguirre, prevista para el 27 de enero. "A falta de la señalización horizontal en forma de poner la pintura, está listo para abrir al público, si bien estas Navidades, ya nos han apartado las vallas para aparcar", dijo, a la vez, que recordó que recientemente se ha abierto el aparcamiento del Silo. "Nunca antes se habían puesto en marcha tantas plazas de aparcamiento en Gamonal y Capiscol", se felicitó, aunque ambos proyectos proceden del pasado mandato.