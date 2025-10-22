La rotonda ‘a la holandesa’ de la obra de ampliación del bulevar de Burgos está operativa

Esta es la primera rotonda 'a la holandesa' de Burgos, en la que los ciclistas tienen preferencia de paso.TOMÁS ALONSO

Un primer tramo de la ampliación del bulevar, que incluye la rotonda ‘a la holandesa’, se acaba de poner en servicio, el que va continuación de esa glorieta (junto a los antiguos depósitos de la CLH) y tiene salida a la calle Villadiego de la capital burgalesa.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha visitado la zona, si bien queda todavía por concluir una parte de los trabajos, el entronque hasta la N-120 y el barrio del Pilar, que se espera pueda entrar en funcionamiento en el mes de diciembre.

Esta actuación fue una de las primeras que se anunció en campaña electoral el Partido Popular, como ha recordado Ayala, que ha indicado que era necesario actuar porque la calle Arlés estaba asumiendo más tráfico del que le corresponde por ser una vía residencial. «Dos años después es una realidad tras la inversión de 3,5 millones de euros», explicó, a la vez que añadió que esta importante intervención urbanística ha contado con la colaboración del Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León. En concreto, y como ratificó el delegado de la Junta, Roberto Saiz, presente en esta visita al bulevar, la aportación ha sido de 628.000 euros.

La regidora municipal ha destacado la importancia de este tramo que permite completar el anillo interior oeste del bulevar del ferrocarril, adaptado al diseño del resto de este viario, el diseñado por los suizos Herzog y de Meuron. Así, destaca nuevo carril bici segregado que se ha incorporado, mejorando la movilidad para quienes se desplazan sobre dos ruedas, para también para los vehículos y los peatones, ya que se incorporan nuevas aceras y zonas verdes. A este respecto, faltan todavía por plantar alrededor de 500 árboles, que se colocarán de aquí a final de año.

El tramo abierto al tráfico y a los peatones tiene una longitud de 500 metros, mientras que la ampliación ha generado un nuevo vial de 830 metros. La obra se completa con dos nuevas rotondas, una en la antigua CLH, donde los ciclistas circulan por un carril segregado exterior y tienen preferencia de paso sobre los vehículos, y otra en el entronque con la N-120, que también está operativa.

La primera es la que se conoce como glorieta ‘a la holandesa’ por esa particularidad en la circulación, mientras que la segunda es de las habituales y regula el acceso a Burgos por la N-120 al permitir entrar al o continuar hacia Burgos por el barrio del Pilar.

Para acabar por completo este proyecto se está pendiente de una modificación presupuestaria presentada por la empresa que hace referencia a mejoras en el drenaje del vial y de unas canalizaciones de Adif e Iberdrola que es necesario modificar. Se prevé un encarecimiento de alrededor de 450.000 euros. Por otro lado, para después de Reyes comenzará la adecuación del tramo ‘low cost’ al diseño de los suizos. Unas obras que tienen un coste de 3.022.736 euros, con IVA, y podrán el punto y final a las actuaciones en este corredor interior de la ciudad.

La alcaldesa, que ha destacado que el equipo de Gobierno está para presentar «realizaciones», en lugar de «perder el tiempo» en comisiones de investigación (refiriéndose a lo ocurrido en la cuarta y quinta sesión de la comisión de las gastronetas), ha destacado que hay 45 millones de euros en obras en ejecución en estos momentos en la ciudad.

Por otro lado, ha hecho referencia al próximo presupuesto de 2026 sobre el que dijo que se volverá a reunir con el grupo municipal socialista y con el de Vox. Según indicó, se está elaborando un borrador con números más detallados para presentar a la oposición, como así lo demandaron ambas formaciones.