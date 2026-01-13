Las obras de consolidación de la muralla de Burgos darán prioridad a la puerta de Judería

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La empresa Construcciones Ortega ha sido adjudicataria de las obras de rehabilitación de una parte importante de la muralla, en el paseo de los Cubos, por valor de 557.301 euros, cuando el precio de licitación se elevó hasta 709.937 euros. El plazo de ejecución previsto es de 10 meses.

Las obras, que comenzarán en breve, permitirán consolidar los lienzos L3, L4, L5, las torres T1, T2 y T3 y Puerta B (judería) de la Muralla de Burgos, donde ocurrieron desprendimientos importantes a finales de 2024. Será prioritario el arreglo de la puerta de Judería, por el uso que tiene de acceso a varios portales de edificios residenciales, y se prevé una recepción parcial de los trabajos de esa parte para el 30 de abril, según las explicaciones dadas por el concejal de Hacienda y Patrimonio, Ángel Manzanedo, que ha informado de la situación de este contrato en la Comisión correspondiente.

La tramitación de esta licitación se realizó por la vía de urgencia, ya que la actuación tiene comprometidos fondos europeos del plan de sostenibilidad turística en destino (230.816 y 79.000 euros). El grueso de la cantidad mencionada estaba destinada, de inicio, al proyecto del Centro Enogastronómico (en el antiguo Asador de Aranda de Las Llanas), pero se ha trasladado a esta intervención, ya que la primera se está retrasando y para no perder el dinero asignado del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

En concreto, la rehabilitación de la muralla afectará al tramo de muralla que enlaza el arco de San Martín con el llamado cubo de Doña Lambra -esquina frente a la calle Benedictinas de San José- y este con el siguiente, sin denominación oficial, lienzo concreto en el que tenía lugar el derrumbe del pasado año.