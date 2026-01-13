Un «error humano» a la hora de preparar la quimioterapia causó la muerte de dos pacientes en el HUBU

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El pasado 18 de diciembre, dos pacientes oncológicos acudieron al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Al cabo de unas horas, se confirmaba el fallecimiento de uno de ellos. El otro, por desgracia, correría la misma suerte «a los pocos días». Según confirma el director del complejo asistencial, Carlos Cartón, ambos tenían más de 60 años.

Después de comprobar que estas dos personas bajo tratamiento presentaban «efectos adversos hematológicos», se llegó a la conclusión del «error humano» cometido a la hora de preparar los medicamentos que desató tan fatal desenlace. Fue entonces cuando se avisó por teléfono a otros tres pacientes, quienes fueron inmediatamente trasladados al HUBU para ser monitorizados.

La versión oficial del centro es que se produjo un fallo en cadena. Primero en Farmacia, con un «problema de la dilución» al preparar la medicación quimioterápica que posteriormente se administraría a estos cinco pacientes. No en vano, Cartón asegura que también hubo un «error numérico» en la ficha de elaboración del fármaco. Finalmente, la dosis prescrita se acabó multiplicando por seis.

A raíz de lo ocurrido, la dirección del HUBU se puso en contacto con los familiares de los pacientes afectados. De los tres que han sobrevivido, uno permanece en la UCI con «pronóstico reservado», otro en planta y el tercero fue dado de alta tras constatarse su «estabilidad clínica». Pese a haber mantenido varios encuentros, Cartón dice desconocer si tienen intención de denunciar los hechos por la vía penal.

Tampoco aclaran desde el HUBU si se depurarán responsabilidades una vez finalizada la investigación que permitió determinar cómo y cuándo se produjo el fallo. «Nos hacemos cargo del error del hospital», replica Cartón mientras hace hincapié en que se han comprobado todas las fichas y «reforzado» los protocolos para evitar que esta «situación inédita» vuelva a repetirse.

Entretanto, las pacientes afectados están recibiendo un «tratamiento de soporte» y no se tiene constancia de que se hayan detectado más problemas con la elaboración de las fichas. Por otro lado, el director del complejo asistencial descarta que el error se debiese a la falta de personal.