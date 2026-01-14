Detenida una joven en Burgos por estampar un vaso a otra mujer en una pelea en Año Nuevo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido a una joven por agredir con un vaso a otra mujer durante una pelea iniciada en el interior de un 'after' de la calle Briviesca en Año Nuevo. Una trifulca en la que la agresora también resultó herida con un corte en la mano que le infligió otro joven implicado en la pelea.

Hay que recordar que el pasado 1 de enero, el centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 14.14 horas de una pelea en la que estaban implicadas al menos 12 personas en la esquina de la calle Calzadas con la calle Segovia.

Ya entonces, la Policía solicitaba asistencia para una mujer de unos 30 años que presenta cortes en las manos. Finalmente, los servicios sanitarios atendieron al tres personas, a un varón de 32 años que recibió el alta in situ, una mujer de 32 que rechazó asistencia, y un varón de 19 que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Burgos.

Según la información facilitada por la Policía, la investigación posterior sobre lo sucedido ha determinado que la pelea comenzó en el interior del local y se trasladó a la calle. Tras una primera discusión, la mujer detenida estampó un vaso de cristal en la cara a otra mujer, que requirió asistencia en el Hospital Universitario de Burgos, con un corte en el cuero cabelludo que precisó varias grapas de sutura.

La joven ahora investigada también resultó herida en una mano, con un corte causado por un arma blanca tipo cuchillo que un participante en los hechos habría esgrimido, hechos que del mismo modo denunció en sede policial, aportando parte médico de la atención recibida, y cuya autoría no ha podido hasta el momento ser demostrada.

La Policía Nacional continúa investigando los hechos, no descartando la obtención de nuevos indicios que permitan la atribución de responsabilidades penales a otras personas.