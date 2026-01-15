El reparto de Titos en Gamonal: Historia y preparativos de una fiesta con cinco siglos de vida

El popular barrio burgalés de Gamonal recupera este sábado y con todo su esplendor el tradicional reparto de titos con motivo de la festividad de San Antón. Lo hará, un año más, gracias al esfuerzo de los miembros de la cofradía que lleva el nombre del santo, que desde una semana antes empiezan a preparar los ingredientes del potaje para su cocinado el mismo día 17.

Miembros de la cofradía preparan los ingredientes del guiso.SANTI OTERO Los ingredientes Durante estos días, los cofrades se afanan en preparar esta receta que requiere logística a gran escala. Así lo explica el portavoz de la entidad, Tomás Santamaría, quien apunta que «además de los 2.000 kilos de titos», el guiso también lleva 200 kilos de cebolla, 3.000 pimientos calahorranos y 200 kilos de ajo pelados meticulosamente días antes y «conservados en duernos para evitar la fermentación».



El sabor se redondea con 15 kilos de pimentón dulce, otros 15 de picante, 3.000 guindillas, 50 kilos de sal y 10 de laurel. «Todo ello se cocina durante horas en calderas de aluminio y acero inoxidable, utilizando 150 litros de aceite de oliva y 6.000 kilos de leña de combustión lenta», explica. El guiso final se acompaña finalmente con el reparto de 2.000 bollos de pan.



Local de la cofradía en el pueblo antiguo de Gamonal.SANTI OTERO El madrugón La jornada comenzará en la penumbra de la madrugada, concretamente a las cinco de la mañana, con el encendido de las parrillas. Los miembros de la Cofradía de San Antón, ataviados con sus característicos trajes blancos, serán los encargados del cocinado de los titos que «desde el año pasado se compran a Legumbres Arlanza», recuerda.



Esta labor no es fruto de la improvisación y es que «aunque la preparación intensa arranca una semana antes, la adquisición de los productos necesarios se gestiona durante todo el año para garantizar las 20.000 raciones que se reparten habitualmente».



Los titos que protagonizan el guiso son de Legumbres Arlanza.SANTI OTERO La historia La historia de esta tradición, que en 2023 era declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, se remonta al año 1502, cuando la cofradía comenzó a repartir esta legumbre a los peregrinos que recorriendo el Camino de Santiago pasaban por tierras burgalesa.



En sus más de cinco siglos de existencia, la cita solo ha fallado en 2021 debido a la pandemia, mientras que en 2022 se celebró bajo estrictas medidas de seguridad. Tomás destaca que uno de los momentos «más especiales» y que «más ilusión» genera entre los cofrades sigue siendo la visita de familiares y amigos a la sede mientras terminan de cocinarse los titos.



Dos miembros de la cofradía organizan los ingredientes para el potaje.SANTI OTERO Los actos Los actos centrales combinarán la gastronomía con la devoción. Mientras el aroma del guiso inunda el barrio, la iglesia de la Real y Antigua de Gamonal acogerá la misa en honor al patrón y la posterior bendición de los compañeros peludos. A los pies de la iglesia perros, gatos, conejos y otros animales recibirán la protección de San Antonio Abad.

