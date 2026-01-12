Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Habrá reparto de titos. Así lo confirma Tomás Santamaría, portavoz de la Cofradía de San Antón. «Sea como sea los titos tiene que repartirse. Esta es una tradición muy arraigada en el barrio que no puede perderse por nada», señala.

Lo hace satisfecho porque «por fin se ha hecho el pago del 30% del convenio del año 2025», pero preocupado porque «tendremos que dejar deudas a los proveedores que hacen posible el cocinado de los titos». Santamaría reclamó así al Ayuntamiento de Burgos que «pague el 70% del convenio de 2026», una vez que «está aprobado», apuntó. «Tenemos que pagar a quienes nos proporcionan los ingredientes del guiso y para eso es necesario que se nos pague la subvención», reitera.

Y es que, «una vez más, los plazos son ajustados» y «que las subvenciones no lleguen a tiempo, nos complica la organización de las actividades y los festejos». Tomás respondía así a las palabras de la responsable de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, quien la pasada semana, reconocía lo apremiante de los tiempos para organizar la cita.

De hecho, la popular avanzó en aquel momento que «se trabaja en agilizar el pago de los convenios para que las asociaciones no se vean perjudicadas a la hora de planificar sus actividades» y «puedan hacerlo con tiempo».

Los preparativos

Será mañana cuando arranquen los preparativos para este tradicional festejo que, un año más, volverá a repartir 2.000 kilos de titos entre los vecinos burgaleses. La cofradía comenzó esta tradición en el año 1502 con el reparto de esta legumbre a los peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela. La entidad nunca ha faltado a la cita en cinco siglos, salvo el pasado 2021, cuando la pandemia de la covid canceló este acto, ente otros tantos, y en 2022, que se celebró con medidas sanitarias y restricciones.

El cocinado de las 20.000 raciones de titos no es labor sencilla y requiere de una preparación previa. Las labores comienzan entre cinco días y una semana antes, aunque la adquisición de los productos necesarios para el tradicional plato se realizan a lo largo de todo el año.

«Hemos vuelto a confiar en Legumbres Arlanza para la compra de los titos, así que todo queda en la tierra», señala Tomás, quien espera que «el tiempo acompañe el sábado» para que «la espera sea más apacible».