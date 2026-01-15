La Semana Santa de Burgos ya tiene cartel y pregonero

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Semana Santa de Burgos ya tiene imagen. El cartel se ha desvelado en el interior de la iglesia de San Nicolás de Bari. La elección no es casualidad. Este año se cumplen 300 años de la puesta en marcha de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Alegría con sede en el templo vecino de la Catedral de Burgos. Y a ella va dedicada esta imagen.

"Es un cartel con tres elementos que busca, por un lado, celebrar el 300 aniversario de la Cofradía de la Virgen de la Alegría, pero también plasmar la resurrección mediante la mano del Cristo Resucitado que ilumina a la virgen como primer testigo de la muerte y resurrección de su hijo", explicó al respecto el abad de la Semana Santa de Burgos, Agustín Burgos.