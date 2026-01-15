Tercer atropello en lo que va de semana en Burgos con una mujer herida

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 75 años ha resultado herida este jueves tras ser atropellada en Burgos. El siniestro tenía lugar a las 18:34 horas en la calle Condesa Mencía, en el G-3, a la altura de la iglesia Hermano San Rafael.

Recibido el aviso, la sala de operaciones del 112 ha movilizado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la víctima.

Se trata del tercer atropello en lo que va de semana. El lunes, una mujer 52 años fue arrollada por un turismo en la avenida de Castilla y León a la altura del número 14. Dos días más tarde, otra mujer de 66 años también sería atropellada, en la calle de Los Canales, cuando se disponía a cruzar con su silla de ruedas un paseo de peatones. En este caso, la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras ser rescatada por los Bomberos al quedar atrapada bajo el SUV implicado en el siniestro.