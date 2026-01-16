El PSOE aspira a un mínimo de cinco procuradores de Burgos en las Cortes

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Ante un «escenario muy difícil pero no imposible», el PSOE tratará de revalidar sus últimas victorias electorales en Burgos manteniendo, como mínimo, su quinto procurador en las Cortes de Castilla y León. En modo campaña desde hace tiempo y con el 15 de marzo ya fijado en el calendario, los socialistas confían en sus propias posibilidades para arrebatar -esta vez sí- el Gobierno autonómico al Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco.

El ‘núcleo duro’ de la candidatura burgalesa encabezada por Daniel de la Rosa (Virginia Jiménez, Luis Briones, Estrella Paredes y David Sáinz-Aja) aspira a obtener representación parlamentaria para conseguir que Carlos Martínez Mínguez lidere un «cambio radical» en la Comunidad frente a «40 años más cuatro con Mañueco». Para ello, el secretario de Organización del PSOE en Castilla y León considera imprescindible «movilizar» al electorado progresiva apelando al «voto útil» de la izquierda.

«No hay más opción», zanjaba este viernes De la Rosa durante la presentación de una candidatura cuyo principal objetivo, de cara a la cita con las urnas, es impedir que el PP y Vox sumen. En este sentido, subrayó la necesidad de «centrar el discurso en lo que toca», dejando a un lado el «escenario nacional» porque estas elecciones no son «ningún plebiscito contra Pedro Sánchez».

Más allá de ver a Mañueco como «el peor presidente que ha tenido el PP» en Castilla y León, De la Rosa le afeó que todavía no haya respaldado públicamente la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura en 2031. Del mismo modo, criticó el «perfil bajo» de una Comunidad de la que «nadie habla en el ámbito nacional».

En clave ideológica, el exalcalde de Burgos hizo hincapié en la necesidad de combatir un «discurso ultra, reaccionario y populista» que está «alcanzando niveles insospechados». Sobre todo tras la irrupción de Se Acabó La Fiesta, que ya ha confirmado su intención de presentarse en Castilla y León.

«Es muy decepcionante que haya candidaturas de este perfil en esta cita electoral», reconoció De la Rosa, tras ser preguntado por la formación ultra, mientras expresaba su «rechazo» y «enorme asco» por un experimento político repleto de «personajes populistas y reaccionarios tanto o más que Vox».

Dicho esto, se mostró convencido de que el PSOE debe reconocer sus «errores». Porque al margen de las propuestas, «muchos se van a empeñar en hablar de otras cosas y tampoco vamos a escurrir el bulto».