Editan un libro con los relatos ganadores del 'Memorial Pedro Torrecilla' en su primera década

Representantes de Fundación Círculo, la Hermandad de Peñas y la Dirección Provincial de Educación, en la presentación del concurso de relatos y del festival solidario.SANTI OTERO

Las peñas burgalesas volverán a teñir de altruismo y cultura las fiestas de San Lesmes con una edición muy especial de su tradicional Festival Solidario, que este año tendrá carácter de homenaje y pasará a denominarse 'Memorial Roberto Balbás', en recuerdo del fundador y presidente de la Federación de Peñas y Casas Regionales de San Lesmes, fallecido en diciembre.

El evento tendrá lugar este jueves 22 de enero a las 19.15 horas en el auditorio de la Fundación Círculo de la calle Ana Lopidana, con entrada gratuita hasta completar aforo y un único requisito para el público: aportar alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos.

Durante la presentación de esta y otras actividades, el responsable de la Hermandad de Peñas, José Manuel Carbonell, subrayó el significado emocional de esta edición. "Será un homenaje más que merecido a una persona que ha hecho mucho en esta ciudad, sobre todo por las fiestas de San Lesmes", explicó para indicar que en esta primera edición del memorial se llevará a cabo un acto específico de recuerdo en el propio festival.

Además, el noveno Festival Solidario contará con la actuación del coro de familias de Cardeñadijo y del grupo de danzas de María Ángeles Sáez, cuya participación ha sido totalmente altruista. Carbonell agradeció expresamente la colaboración tanto a estas formaciones como a la Fundación Círculo por la cesión gratuita del espacio.

Junto a este evento, la Fundación Círculo y las peñas celebran también otro hito cultural como es el décimo aniversario del concurso de relatos 'Memorial Pedro Torrecilla'. Para conmemorarlo se editaba un libro recopilatorio que reúne los 65 textos ganadores de las ediciones celebradas desde 2016. La presidenta de la entidad, Laura Sebastián, destacó al respecto que se trata de “relatos de una década que contienen mucho más que palabras, pues acercan la curiosidad, la ternura y la ilusión de los niños y niñas que han participado”.

La publicación recoge historias inspiradas en temas profundamente ligados a Burgos, lanzados cada año como inspiración, como son Cervantes, el descubrimiento de América, Félix Rodríguez de la Fuente, la Catedral, el himno a Burgos, Diego Porcelos o la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031. Además, el libro incorpora un código QR final que permite consultar los nombres de los cerca de 1.800 escolares participantes en este certamen en este tiempo. "La cifra habla por sí sola del alcance y la consolidación de esta iniciativa", subrayó Sebastián que agradeció el trabajo del jurado y la aportación de la ilustradora Laura Esteban.

El concurso continúa este año con una undécima edición dedicada, por primera vez, al propio patrón de la ciudad, San Lesmes. "Tras once ediciones organizándolo con motivo de sus fiestas, nos dimos cuenta de que nunca lo habíamos dedicado a su nombre", indicó Carbonell. El certamen está dirigido a alumnado desde tercero de Primaria a cuarto de la ESO, dividido en cuatro categorías por edades. Los relatos deben ser inéditos y tener una extensión máxima de 150 palabras. El plazo para presentar trabajos -bien de manera física en la sede de la Hermandad de Peñas, bien a través del correo electrónico presidentehermandadpenas@gmail.com- finaliza el 4 de febrero y los premios serán una tablet para el primer clasificado y un e-book para el segundo, además de diploma para todos los participantes.

La actividad cuenta además con el apoyo de la Dirección Provincial de Educación. Su responsable, José Antonio Antón, valoró, de hecho, la iniciativa como una herramienta pedagógica de gran alcance: "Es muy interesante que a través de estos relatos incentivados con premios los jóvenes puedan descubrir su vocación de escritores y perfeccionar la competencia lingüística, en la que, por cierto, destacan los alumnos de Castilla y León”. También expresó su satisfacción por la publicación del libro y por la continuidad de una propuesta que une tradición festiva, memoria y educación.

Por su parte, Luis Mínguez, sucesor de Balbás al frente de la Federación de Peñas de San Lesmes, avanzó el resto de actividades organizadas por la agrupación con motivo de la festividad del patrón de la ciudad, tales como los Juegos de las Peñas, actuaciones culturales en la Biblioteca Pública, conciertos, la tradicional jornada gastronómica del día grande con reparto de pinchos y vino, y la exaltación a Diego Porcelos en el mes de marzo.