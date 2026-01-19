El Correo de Burgos

Herido un ciclista en Burgos tras chocar con un turismo

El accidente se registró en la calle Condesa Mencía

Imagen de una ambulancia.

Imagen de una ambulancia.

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Un ciclista ha resultado herido tras chocar con un turismo en la calle Condesa Mencía, junto a la rotonda que conecta con la Camino Casa la Vega. 

El siniestro se produjo a las 19.11 horas, momento en el que el centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada en la que se alertaba de la colisión entre un ciclista y un turismo. En el aviso se informa de que el ciclista, un varón de unos 40 años, está herido y consciente, tendido en la calzada. 

El 1-1-2 avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar, así como a la Policía Nacional.

