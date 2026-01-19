Herido un ciclista en Burgos tras chocar con un turismo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un ciclista ha resultado herido tras chocar con un turismo en la calle Condesa Mencía, junto a la rotonda que conecta con la Camino Casa la Vega.

El siniestro se produjo a las 19.11 horas, momento en el que el centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada en la que se alertaba de la colisión entre un ciclista y un turismo. En el aviso se informa de que el ciclista, un varón de unos 40 años, está herido y consciente, tendido en la calzada.

El 1-1-2 avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar, así como a la Policía Nacional.