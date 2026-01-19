Herida una mujer en un choque por alcance entre dos turismos en la AP-1 en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer ha resultado herida en un accidente en la AP-1 en Burgos. El centro de operaciones recibía varias llamadas a las 17:44 horas en las que varios conductores informaban de una colisión por alcance entre dos turismos, en la que ha resultado herida una mujer de 38 años, que se encuentra consciente y se queja de un golpe en la cabeza.

A continuación, el centro de emergencias del 1-1-2 avisaba a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.