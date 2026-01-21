La prolongación del bulevar facilita el desarrollo del sector S-30 'El Cauce'

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos aprobó en su última reunión la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de modificar las unidades de actuación del sector S-30 para dividirlo en dos subsectores. La aprobación de esta modificación que se hizo por unanimidad y que partirá en dos este sector, conocido como El Cauce y que se ubica en el entorno de la vaguada de Villargámar, detrás del último tramo del bulevar ferroviario que se va a poner en servicio en próximas fechas.

Además, la modificación plantea una corrección de errores en el PGOU respecto a este sector y el número indicativo de viviendas. En el PGOU aparecen 2.099 viviendas, pero en la elaboración de este documento se ha constatado que el número sería de 2.127 viviendas. Esto hace que sea aconsejable la partición de este sector urbanístico. En la primera de las unidades de actuación habría posibilidad de levantar 1.369 viviendas de las cuales 764 serían viviendas libres y 605 viviendas protegidas. A esto se sumaría un parque fluvial.

En el caso de la segunda unidad de actuación serían 758 viviendas, de las cuales 696 son viviendas libres y 62 viviendas protegidas.

Se trata de un sector de una gran superficie, con casi 612.000 metros cuadrados, en buena parte formado por fincas agrícolas con un gran número de propietarios, un sector que lleva 15 años sin desarrollar, según señalan en el documento redactado por el ingeniero de Caminos Canales y Puertos Raúl Arce Alonso y los arquitectos Luis García Camarero y Antonio García Muñoz para la aprobación de esta modificación.

Es precisamente las obras para prolongar el bulevar por el entorno de este sector urbanístico lo que permite llevarlo a cabo por la posibilidad de conectar sus viales con el bulevar. Por ello, los promotores plantea dividir en dos unidades de actuación el sector para un mejor desarrollo. En el documento se incluye una protección expresa al conjunto monumental de Villargámar, en el que se incluye la granja y sus muros y que goza de una protección estructural en el PGOU. En el documento se plantea que «no se urbanice en sus cuatro costados para mantener el vínculo histórico con el paisaje natural circundante».

Este desarrollo urbanístico se podrá activar por la prolongación del bulevar, que se prevé abrir en próximas fechas. Esta prolongación del bulevar lleva hasta el barrio del Pilar e incluye la mejora urbanística entre la calle Gumiel de Izán y la parcela donde se encontraban los antiguos depósitos de la CLH. Esta intervención permitirá completar el bulevar, a lo largo este año, para que toda la infraestructura tenga la misma estética, con dos carriles de circulación por sentido, carril bici, así como las luminarias en lágrima, diseñadas para este espacio por los arquitectos suizos Herzog y de Meuron.