Cae un camello en Burgos que recibía paquetes con grandes cantidades de droga

Paquete sospechoso interceptado por la Policía Nacional con droga en su interior.POLICÍA NACIONAL

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

La Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional en Burgos detuvo el pasado 12 de enero a un hombre de mediana edad que recibía grandes cantidades de droga en paquetes enviados a través de una empresa de mensajería.

El operativo arrancó a finales del año pasado, cuando gracias a la colaboración entre el denominado tercer sector y Policía Nacional se tuvo la sospecha de que determinados envíos de paquetería podían contener sustancias prohibidas. A partir de ese momento, los agentes encargados de la investigación centraron sus esfuerzos en comprobar los hechos y, en tal caso, localizar al receptor.

Hachís decomisado por la Policía Nacional en Burgos.POLICÍA NACIONAL

Para ello, los agentes encargados de la investigación se personaron en una conocida empresa de paquetería y envíos de comercio online situada en Burgos e interceptaron una caja sospechosa. Bajo varios envoltorios y bolsas, hallaron dos tabletas de hachís, con un peso total aproximado de 101 gramos, que fueron intervenidos.

Tras identificar plenamente al receptor y destinatario de la droga, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Ahora, la Policía Nacional trabaja para conocer el punto de origen o envío e identificar a los responsables del mismo.