Más de 18.000 burgaleses disfrutan de ‘Cine Sénior’ en los Van Golem

Más de 18.000 personas han disfrutado de la campaña 'Cine Sénior' lanzada por los cines Van Golem de la capital burgalesa, una iniciativa que permitía el acceso a las salas por solo 2 euros. «La valoración que hacemos de la campaña es muy positiva. Sin duda, ha sido una medida que ha incentivado la asistencia al cine del público sénior creando el hábito de asistir al menos una vez por semana a ver una película», apunta Alicia Alonso, responsable de los cines.

‘Cine Sénior’ es un programa impulsado por el Ministerio de Cultura que tiene como objetivo que las personas de 65 años o más acudan al cine todos los martes a un precio reducido de 2 euros, en cualquiera de los 397 espacios de exhibición de toda España que se han acogido a la tercera edición de la propuesta. Entre todos, suman más de 2.900 pantallas de proyección distribuidas por todo el territorio.

En los cines Van Golem de Burgos, desde que la campaña arrancara el 24 de junio de 2025, un total de 18.727 personas han pasado por sus cada martes. «Estos días, el 80% de esos asistentes al cine eran mayores de 65 años», explica la responsable. Estas cifras «arrojan una media de 624 asistentes senior cada martes, lo que supone unos datos muy positivos de asistencia», añade la responsable del espacio.

En cuanto a la acogida de los títulos, el cine español ha sido el claro favorito del público. El ranking de asistencia lo encabeza la película ‘Los Domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, con 1.972 entradas vendidas. Le siguen de cerca producciones nacionales como ‘La Cena’, con 1.254 espectadores, y ‘El Cautivo’, con 1.194 entradas vendidas. Otras propuestas internacionales y nacionales también han tenido un recorrido notable, destacando la británica ‘Nuremberg’; el filme de David Trueba ‘Siempre es invierno’, y la premiada cinta noruega ‘Valor sentimental’.

La promoción finaliza en el mes de junio, pero los cines Van Golem ya han agotado el cupo de entradas asignadas. A pesar de ello, Alonso recuerda que «seguiremos apostando por ofrecer la mejor cartelera nacional, europea e independiente con tarifas especiales para mayores de 65 años». De este modo, el precio se mantendrá en 5,70 euros los lunes y miércoles no festivos, y en 6,20 el resto de los días, «garantizando que el público sénior pueda seguir disfrutando de la magia de la gran pantalla».

En 2025

A lo largo del año 2025 acudieron a los cines Van Golem 132.272 espectadores, un 3,8% menos que en 2024, año en el que acudieron a la sala 137.538 burgaleses. «Son cifras muy similares y poco a poco vamos cogiendo ritmo de nuevo tras los años de pandemia», apunta Alonso.

Por títulos, ‘Los Domingos’, con 6.203 espectadores, ha sido la película más vista del año en Van Golem. En segundo lugar, se sitúa ‘Cónclave’, con 4.640 espectadores. Los siguientes puestos han tenido sello burgalés y es que ‘La huella del mal’ y ‘Las Vegas 2’ han sido la tercera y la cuarta cinta más vistas, con 4.607 y 3.831 espectadores respectivamente.

El espectador que más acude a este cine burgalés sigue siendo el mayor de 35 años, pero cada vez más adolescentes y jóvenes apuestan por ir al cine como fórmula de entretenimiento. «Muchos hacen uso del bono cultural», señala la responsable de la sala, quien añade que «el público familiar e infantil siempre funciona bien».