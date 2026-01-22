Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos registró en 2025 un total de 61.784.802 kilos de residuos urbanos recogidos, según la memoria anual elaborada por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos. Esta cifra supone un incremento del 2,53% con respecto a 2024 y un crecimiento del 1,35% en comparación con 2023, con una mejora progresiva en la separación selectiva.

El porcentaje de la fracción resto (contenedor gris) sobre el total de residuos continúa descendiendo. En 2025 se recogieron 43,27 millones de kilos, lo que supone el 70% de la basura retirada, cuatro puntos porcentuales menos que la que se retiró en 2023 de dichos contenedores grises.

Esta tendencia es positiva porque indica un avance en la recogida selectiva gracias a una mayor concienciación con el medio ambiente.

En paralelo, las fracciones reciclables muestran una evolución favorable sostenida. Los envases ligeros (contenedor amarillo) alcanzaron los 4,19 millones de kilos, lo que supone un 3,82% más que en 2024 y un incremento cercano al 15% respecto a 2023.

El papel y cartón fue una de las fracciones con mejor comportamiento, con 6,51 millones de kilos recogidos, un 8,09% más que en 2024 y un notable crecimiento acumulado del 24% en comparación con 2023, reflejo de una mayor concienciación ciudadana y del dinamismo de la actividad comercial.

Por su parte, la recogida de vidrio se situó en 3,69 millones de kilos, con un ligero descenso del 2,39% respecto a 2024, aunque manteniéndose en valores similares a los de 2023. La fracción de otros residuos sumó 1,51 millones de kilos, con un incremento interanual del 4,51%.

Especial mención merece la evolución de la fracción orgánica, que en 2025 alcanzó los 2,58 millones de kilos, lo que supone un incremento del 37,33% respecto a 2024 y más del 100% en relación con 2023, confirmando la progresiva implantación y uso del contenedor marrón en la ciudad.

Desde el punto de vista mensual, los mayores volúmenes de residuos se registraron en los meses de octubre, noviembre y diciembre, superando los 5,4 millones de kilos mensuales, coincidiendo con un aumento de la actividad económica y social. En contraste, agosto fue el mes con menor generación, con 4,47 millones de kilos. El porcentaje de recogida selectiva alcanzó sus valores más elevados en el último trimestre del año, con máximos superiores al 32%.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se valora positivamente estos datos, que reflejan una mejora constante en la separación en origen, especialmente en las fracciones reciclables y orgánica, y se reafirma su compromiso de continuar desarrollando políticas de sensibilización, mejora de infraestructuras y optimización del servicio para avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible y alineado con los objetivos de economía circular.

Durante el pasado año se realizaron campañas de concienciación tanto a través de los medios de comunicación como del mobiliario urbano, así como charlas en colegios y asociaciones, actividades que continuarán también en 2026.