Las obras de captación de aguas de Villatoro se ampliarán 400 metros

Nuevo paso en la resolución de las filtraciones agua en Villatoro. El equipo de Gobierno ha aprobado el proyecto reformado de las obras de captación de aguas, una modificación técnica que busca garantizar que el drenaje del barrio sea, por fin, plenamente eficaz.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) autorizaba a finales del pasado año al Ayuntamiento de Burgos ampliar las obras de impermeabilización y encauzamiento del arroyo de Villatoro para mejorar la intervención en el barrio burgalés.

La principal novedad del proyecto reformado se centraba en la extensión de la zona de actuación. Los técnicos del Ayuntamiento de Burgos determinaron que para que el sistema de evacuación de aguas freáticas funcione correctamente no basta con actuar dentro de los límites del casco urbano del barrio.

Por ello, las obras se ampliarán 400 metros lineales adicionales hacia la desembocadura del río Ubierna. A pesar de que el área de trabajo crece significativamente, el equipo de Gobierno apunta que esta modificación no supondrá un aumento en el presupuesto.

Las obras de captación de aguas del arroyo de Villatoro arrancaron a principios del pasado mes de agosto, después de años de espera por parte de los vecinos del barrio. Los residentes del barrio llevan desde el año 2009 denunciando ante las administraciones públicas este problema que creían que se derivaba de las filtraciones subterráneas de agua.