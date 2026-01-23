El «corazón» de la respuesta social burgalesa

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El Banco de Alimentos es el «corazón» de la respuesta social de Burgos. Una labor solidaria que se tradujo, el pasado año, en 8.956 personas que vieron paliada, en parte, su delicada situación, la que no les da apenas para pasar el día el día. Una labor que se sostiene, en buena parte, por las aportaciones que llevan a cabo entidades como Cajaviva Caja Rural, a través de su lotería de Navidad solidaria. La respuesta de los empleados de la entidad permite que lleguen 10.000 euros al Banco de Alimentos.

La entrega de la recaudación a la entidad, que realizó el presidente de Cajaviva Caja Rural, Jesús María Hontoria, fue también momento para hacer balance. Ya son 17 los años que Cajaviva Caja Rural colabora con el Banco de Alimentos, que el pasado año celebró su 31 aniversario, por la «soberanía alimentaria nacida de la solidaridad», según recuerda el presidente del Banco de Alimentos, Julián Martínez. La que permite llegar a esas cerca de 9.000 personas.

Los datos generales de la actividad del Banco de Alimentos, desgranados por su vicepresidente, Miguel Ángel López, destacan que el pasado año se recogieron 2.487.000 kilos de alimentos que se distribuyeron por 87 entidades. Este dato es importante, ya que, como recordó el presidente del Banco de Alimentos, esta es una de las diversas entidades sociales que ayudan a los más vulnerables en Burgos, por lo que los cerca de 9.000 beneficiarios son más si se suman los que acuden a otras organizaciones sociales de Burgos.

Además, el pasado año se colaboró con otros 11 bancos con el intercambio de alimentos. «En total, hemos atendido, entre entidades e instituciones, a más de un centenar de organizaciones», apunta. Las 8.956 personas atendidas representan un «ligero descenso» del 2% respecto al año anterior.

Burgos goza de la ventaja de la potente industria agroalimentaria, lo que hace que la actividad del Banco de Alimentos se vea reforzada. De hecho, de las donaciones de alimentos que llegan a la entidad, el 71% procedieron de este sector industrial, y durante el pasado año aumentó esta aportación respecto al año anterior. La otra gran aportación al Banco de Alimento llega de los centros comerciales, con el 11,5%, mientras que la recogida popular es el tercer pilar de la actividad del Banco de Alimentos.

En este apartado hay que destacar la Gran Recogida, uno de los grandes hitos de la actividad anual del Banco de Alimentos. En la última edición se recaudaron 115.000 euros, según los datos aportados por el vicepresidente de la entidad. Este cambio de modelo a la aportación económica, frente a la tradicional aportación en comida, ha servido al Banco de Alimentos para ser «más útil y eficaz» en su actividad, según remarca el presidente. Como ya explicó cuando presentaron la Gran Recogida «nos parece mucho más efectiva». Ese dinero recaudado es «un crédito que tiene el Banco de Alimentos para comprarlos durante este próximo año en las tiendas de distribución».

La interacción con otros bancos supone el 5% de las aportaciones, mientras que las frutas y verduras que proceden del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) presentan un 3,5%. En este punto, el vicepresidente del Banco de Alimentos lamentó la caída de un 33% en las aportaciones del FEGA y «perder el FEAD». López indica que este último fondo «lo perdimos ya el año pasado, pues a través de ello recibíamos un montante importante también de alimentos, pero esto se vino a sustituirse por un cheque de compra ajeno a los bancos de alimentos».

Afirma que «lo que duele es que esto viene de una decisión política española, porque los principales países europeos siguen manteniendo la ayuda en alimentos recibidos a través de los bancos de alimentos respectivos».

Los datos reflejan que la labor del Banco de Alimentos es fundamental. Así lo destaca el presidente de Cajaviva Caja Rural, que recordó que la campaña nació en el año 2009 para «paliar» la situación de las personas sin hogar. Un problema social que, según los datos aportados por Hontoria del año 2024, afecta a más de un millar de personas en la provincia. Posteriormente, se decidió ampliar el foco a «otra urgencia silenciosa», la pobreza alimentaria.