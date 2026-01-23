Así trabaja la Unidad de Respuesta Rápida en Burgos: Más detenciones y menos incidentes graves en eventos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La memoria de la Policía Local de Burgos refleja en el ámbito de la seguridad ciudadana un incremento muy significativo de la actividad policial, estrechamente ligado a la puesta en marcha de la Unidad de Respuesta Rápida (URR), que comenzó a funcionar ende marzo de 2025. Esta unidad especializada, integrada por 18 agentes, ha operado durante diez meses y ha supuesto, según explicó el subjefe Juan Romo, un punto de inflexión en la capacidad de reacción y prevención del cuerpo.

Como resultado, el número de detenciones pasó de 223 en 2024 a 306 en 2025, lo que supone un aumento del 37,2% en solo un año. No obstante, Romo subrayó que este dato no refleja por sí solo toda la dimensión del trabajo policial, ya que existen numerosas intervenciones relacionadas con hechos delictivos que no conllevan detención, bien por la menor gravedad de los delitos o por instrucciones judiciales.

En este sentido, las intervenciones por hechos delictivos sin detenidos se duplicaron con creces, al pasar de 310 actuaciones en 2024 a 637 en 2025, lo que representa un incremento del 105%. A ello se suma el fuerte aumento de las denuncias administrativas vinculadas a la Ley de Seguridad Ciudadana, que crecieron un 91,4%, desde las 759, del año anterior hasta alcanzar las 1.453.

Romo defendió que estas cifras no deben interpretarse como un aumento de la delincuencia, sino como el resultado de una mayor presencia policial, especialización y capacidad de intervención, especialmente en zonas y franjas horarias sensibles. «Todo operativo policial tiene dos ámbitos: la reacción y la prevención», explicó, destacando que el refuerzo de patrullas y controles ha permitido actuar antes de que los conflictos escalen.

Como ejemplo de esta labor preventiva, el subjefe destacó el balance de las fiestas de San Pedro, con siete días consecutivos de actividad, conciertos y grandes concentraciones de público. Pese a este contexto, el dispositivo policial se saldó con cero detenidos y ningún herido grave por agresiones o peleas, un resultado que Romo atribuyó al diseño anticipado de los operativos de seguridad.

Una situación similar se produjo en las fiestas de los barrios de Villímar, Villatoro, Cortes o G-3, donde en ediciones anteriores se registraban incidentes recurrentes. En 2025, según detalló, no se produjeron detenciones, agresiones graves ni peleas multitudinarias, lo que se tradujo en felicitaciones expresas por parte de asociaciones vecinales y consejos de barrio.