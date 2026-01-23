La siniestralidad y los heridos graves se disparan en Burgos en el último año

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La siniestralidad vial en las calles del término urbano de Burgos dejó en 2025 un preocupante aumento de los heridos graves, que pasaron de 29 a 77 personas. Este es uno de los datos destacados de la memoria anual de la Policía Local, correspondiente al año 2025, presentada este viernes en el Ayuntamiento con el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Manzanedo, y los dos máximos responsables del cuerpo: Félix Ángel García, intendente jefe, y Juan Romo, subjefe y responsable de la Unidad de Respuesta Rápida.

El número total de accidentes creció de forma moderada, en un 4,6%, al pasar de 2.919 en el año 2024 a 3.054, pero el intendente jefe de Policía Local, Félix Ángel García Llorente, advertía del incremento de la gravedad de las lesiones en todo tipo de incidentes tanto entre vehículos, como en los atropellos o en los accidentes con un patinete eléctrico implicado.

En concreto, el número de lesionados en el balance de víctimas y mortalidad es de 373, cuando en 2024 fueron 356. Dos personas fallecieron, un hombre de 46 años, en un fatal atropello en la calle Vitoria, a la altura de Alcalde Martín Cobos, y otro de 25 años en una embestida en la carretera de Poza, en el que estuvieron implicados un motorista, el que perdió la vida, y un vehículo.

"La probabilidad de sufrir heridas graves se ha triplicado en dos años, ha aumentado exponencialmente y es algo en lo que tenemos que trabajar, es algo que nosotros nos hemos propuesto, a través de un plan de actuación", explicó García a los medios de comunicación. Así, siguió profundizando con estos datos comparativos con las anteriores memorias: en 2023 la probabilidad de sufrir heridas graves era de un 7,6% con 26 heridos graves, en 2024 subió a un 11,7% con 29 heridos graves y en 2025 alcanza el 20,6% con 77 heridos de gravedad. Los heridos leves, por contra, han disminuido hasta 296 del total de 373 comentados.

Los atropellos contabilizados por Policía Local alcanzan los 92, el 80% de ellos en pasos de peatones, con un total de 73 frente a los 19 que se produjeron en otro punto de la calzada. En la calle Vitoria se produjeron 3, con la persona fallecida antes comentada, 4 en la calle Juan Ramón Jiménez, y 3 en la avenida Castilla y León. Estas tres vías están también entre las que más accidentes contabilizan de la capital burgalesa.

Más allá de la siniestralidad, los agentes locales cerraron 2025 con un notable incremento de la actividad policial y un refuerzo de los dispositivos de seguridad ciudadana, especialmente en el ámbito preventivo.

Juan Romo, subjefe, Ángel Manzanedo, concejal de Seguridad Ciudadana, y Félix Ángel García, intendente jefe de la Policía Local, en la presentación de la memoria.

El informe dibuja, en palabras de Ángel Manzanedo, "el retrato de una ciudad más segura", gracias al trabajo de una plantilla que combina intervención, prevención y acompañamiento social.

Durante el pasado año, la Policía Local realizó más de 6.600 identificaciones y 306 detenciones, lo que supone un incremento del 37% respecto al ejercicio anterior, en buena parte por la puesta en marcha de la Unidad de Respuesta Rápida, operativa desde marzo y especializada en seguridad ciudadana.