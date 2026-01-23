El Ayuntamiento activa el Plan de Nevadas en Burgos tras las primeras precipitaciones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento ha activado el Plan de Nevadas de Burgos poco después de las 16.00 horas, momento en el que ha empezado a caer nevar con cierta intensidad, lo que ha hecho que en poco minutos se generara una fina capa de nieve en la calzadas.

El Consistorio burgalés informaba, a través de las redes sociales, que todas las empresas que trabajan en el dispositivo contra las nevadas "están en situación de alerta para ser movilizadas en cualquier momento". Del mismo modo se informa que "ya cuatro vehículos esparciendo fundentes por las vías principales".

En la provincia, Tráfico limita el paso de camiones en varias carreteras de Burgos y pide a todos los conductores que eviten desplazarse por carretera este fin de semana.

La Dirección General de Tráfico ha decidido restringir desde esta medianoche la circulación de camiones en varios tramos de carreteras por la previsión de nevadas intensas. Cuatro de esas vías pasan por la provincia de Burgos: la A-1, la A-11, la N-234 y la N-122. La medida se mantendrá mientras dure el temporal y busca evitar situaciones de riesgo y facilitar el trabajo de los equipos de limpieza.

Además de estas limitaciones para los vehículos pesados, Tráfico pide a todos los conductores que eviten desplazarse por carretera este fin de semana en las zonas afectadas por la borrasca Ingrid. La nieve puede complicar la circulación tanto en carreteras locales como en autovías y autopistas, incluidas algunas tan transitadas como la A-66 entre León y Asturias, la A-52 en Zamora o la A-15 entre Soria y Medinaceli.

En la carretera AP-1, Tráfico limita la velocidad a 60 kilómetros en toda la vía como consecuencia de la nevada, al igual que prohíbe adelantar a los camiones en la BU-11, en la capital. Del mismo modo. en la N-I, entre Rubena y Miranda está prohibido a los camiones adelantar.

Una de las vías afectadas por las nevadas es la N-120 (Burgos-Logroño), donde el tráfico estaba afectado en el puerto de la Pedraja, así como en la autovía A-1 entre Burgos y Lerma, donde solo podía circular por uno de los carriles de cada sentido por la nieve.