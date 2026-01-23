El Entierro de la Sardina se salva a última hora. Así es el Carnaval de Burgos Centro

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grueso de las actividades del Carnaval de 2026 se salvan, a menos de tres semanas de celebrarse el pregón (13 de febrero), gracias al acuerdo de última hora alcanzado entre la Asociación Carnaval Burgos Centro, formada por varios establecimientos hosteleros, y el área de Festejos del Ayuntamiento de Burgos.

Las trabas administrativas y la escasez presupuestaria ponían en duda que este año los organizadores de un buen número de actos, entre ellos el Entierro de la Sardina, el reparto de chorimorci y la chocolatada infantil, estuvieran de nuevo al pie del cañón para dejar su tiempo y su dinero en esta oferta festiva.

Así lo explicó Gonzalo Sancidrián, secretario de la asociación, quien reconoció que en los últimos años la continuidad del Carnaval se había visto seriamente comprometida por las dificultades económicas, derivadas en gran parte de la dependencia de actividades al aire libre y de una financiación muy condicionada por la climatología. «Cada año nos resultaba más difícil conseguir dinero y mantener las actividades», señaló, subrayando que los costes han ido en aumento mientras el número de personas implicadas en la organización ha ido disminuyendo.

Sancidrián explicó que el nuevo marco de colaboración con el Ayuntamiento supone una mejora en la aportación económica, que permitirá reducir la dependencia de los ingresos gastronómicos y evitar que la continuidad de las fiestas quede supeditada al tiempo. El presupuesto global de las actividades que organiza este colectivo ronda los 25.000 euros, una cifra que incluye actividades, materia prima y el trabajo organizativo, «que no se cobra, pero hay que valorar».

El acuerdo establece un reparto aproximado del esfuerzo económico del 50% entre Ayuntamiento y asociación, teniendo en cuenta que buena parte del trabajo y de la logística corre a cargo de los organizadores. «Es muy bonito cuando lo ves en la calle, pero cuesta mucho esfuerzo», reconoció Sancidrián, quien valoró positivamente la predisposición municipal para «poner negro sobre blanco» una colaboración más estable que permita dar continuidad al Carnaval en el centro.

El acuerdo alcanzado, tras la reunión con el concejal César Barriada celebrada este jueves, permite asegurar las actividades más importantes del fin de semana, así como del lunes y martes de Carnaval, con especial protagonismo para la vertiente gastronómica.

En este sentido, se celebrará el chorimorci el viernes, sábado y domingo en la Llana de Afuera, una propuesta que, según Sancidrián, es «lo que más demanda la gente» y que cuenta además con la colaboración de la IGP Morcilla de Burgos, lo que facilita su viabilidad y calidad.

Los pinchos de chorizo y morcilla se venden con su respectiva consumición al precio de 3 euros, un coste similar al que ponen las peñas en los distintos actos de fiestas.

La chocolatada, el lunes en la Llana de Afuera, también está asegurada. En este caso el reparto es gratuito. También en esta jornada se desarrollará el bingo musical solidario con el grupo Ronco teatro, que se afianza en la programación que realizan los hosteleros del centro histórico. Esta actividad consiste en que los participantes pueden adquirir «por la voluntad» los cartones para jugar a un bingo «muy animado» y la cantidad que se recaude se entregará a una entidad social de la ciudad que todavía está por definir.

El martes se conservará el día completo de Carnaval, con la tradicional ruta de la sardina por la mañana, el desfile, el entierro de la sardina y las degustaciones populares en distintas zonas del centro histórico.

El vermú con la sardina es uno de los eventos gastronómicos que en los últimos años va cogiendo protagonismo. Los locales de hostelería que están en la asociación elaboran tapas gratis para repartir con la consumición entre los participantes. Sancidrián señala que los guisos tradicionales como la sopa castellana, las patatas con carne, los garbanzos o las alubias rojas son algunas de las viandas que el público puede degustar. Además, la animación de calle también corre a cargo de los organizadores. En total, participan entre 10 y 12 locales, según el año.

Otra de las degustaciones gratuitas que hay que subrayar es el reparto de morro en Sombrerería y de Sardinas en la calle San Lorenzo, con la implicación de la hostelería de la zona.