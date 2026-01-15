El Entierro de la Sardina y otras actividades de Carnaval de Burgos, en el aire

Un momento de la exposición de la sardina en la Plaza Mayor, antes del entierro.SANTI OTERO

La organización de una parte importante de los actos del Carnaval, como el Entierro de la Sardina, está a menos de un mes de que se desarrollen estas fiestas (del 13 al 17 de febrero), en el aire.

La Asociación Carnaval Burgos Centro, en la que participan un grupo de hosteleros de la ciudad, ha expresado que no puede organizar en los mismos términos que años anteriores actividades como la chocolatada infantil, el reparto de pinchos de chori-morci, el Entierro de la Sardina, el vermú musical, o el reparto de asado, entre otras cuestiones de las que venían encargándose por tradición.

Este colectivo es el que encomienda la creación de la Sardina a Cristino Díez, que suma 36 años de experiencia en estas lides, y este año, como el artista asegura a este periódico, no ha recibido todavía el cometido «y esto no se hace en dos días», añade. El secretario de la asociación de hosteleros, Gustavo Sancidrián, confirma que no se ha movido nada al respecto porque «las trabas administrativas cada vez son más».

En este sentido, concreta que llevan muchos años encargándose de estas actividades para animar el centro de la ciudad, pero que desde el Ayuntamiento de Burgos se le piden cada vez más trámites como solicitar los permisos de ocupación de vía pública, un plan de limpieza y un plan de seguridad, entre otras cuestiones.

«No nos negamos a colaborar, pero no podemos asumir la responsabilidad de todo esto. Pedimos cambiar la fórmula porque adelantamos el dinero y ponemos nuestros datos personales para asumir responsabilidades», señala, a la vez que indica que no tienen deudas pendientes con la administración local, como les ha ocurrido a otras entidades.

Año tras año sus propuestas han ido ganando en contenido, por ejemplo, con la presencia de charangas y más recientemente, Sancidrián, señala que fue idea de la asociación adelantar la llegada de la Sardina que se recorre buena parte de la ciudad para que los burgaleses puedan hacerse fotos. «Prácticamente, todo lo del Carnaval, a excepción del desfile y el chupinazo, lo hacíamos nosotros», concreta.

Están pendientes de una reunión con el concejal de Festejos, César Barriada, para ver si esta situación se puede reconducir a estas alturas del mes de enero.

Bases agrupaciones carnavalescas

Por otro lado, en un consejo de administración extraordinario de la Gerencia de Cultura se aprobaron este jueves las bases de las agrupaciones carnavalescas de cara al desfile de 2026. Una circunstancia que criticó la concejala socialista, Blanca Carpintero, que precisa que llegan tarde y de forma improvisa, siendo las bases las mismas que las de todos los años, con la excepción de la temática del carnaval que es la única novedad y que es «mitos y leyendas».

Este lunes, desde Vox, los concejales de la formación hacían ver la preocupación que existía entre las peñas y diversos colectivos ante el hecho de que desconocían la temática del Carnaval de este año.

Desvelada esta circunstancia, el grupo municipal socialista se pregunta qué va a pasar con el resto de las actividades, ya que la única respuesta que obtienen por parte del concejal César Barriada es que «están en ello».

La cuestión es saber, como indica Carpintero, es si el Ayuntamiento puede asumir en estas fechas los actos que organizaba la asociación antes mencionada, que como indica la socialista, es el grueso de la programación. «Estamos cansados de ver como las fiestas que se celebran año tras año en las mismas fechas corren peligro, ahora hablamos del Carnaval, pero los Titos han salido ‘in extremis’ y no hablamos de la improvisación con los actos de Navidad», enumeraba la concejala que en el pasado fue responsable de Festejos.