Accidente de tráfico con una mujer herida en la zona sur Burgos

Colisión de dos turismos en el cruce del bulevar con la calle Madrid.ECB

Segundo siniestro vial en Burgos a lo largo de esta tarde. Una mujer de 53 años ha resultado herida a raíz de la colisión entre dos turismos en el cruce del bulevar con la calle Madrid.

El siniestro se produjo a las 18:33 horas y la mujer, según la información recabada por la sala de operaciones del 112, requería asistencia sanitaria tras manifestar dolor en un tobillo. Como suele ser habitual en estos casos, se trasladó la incidencia a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y al Sacyl, que movilizó una ambulancia.

Debido al accidente, la Policía Local se ha visto obligada a cortar uno de los carriles del bulevar y reconducir el tráfico hacia la plaza Vega.