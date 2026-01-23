Herida leve tras un atropello en Burgos.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 33 años resultó herida leve este viernes tras ser atropellada por un turismo en el barrio burgalés de Vadillos. El suceso, según informa el 112, tuvo lugar minutos antes de las 5 de la tarde a la altura del número 4 de la calle Conde Don Sancho.

Con la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía sobre aviso, la sala de operaciones del 112 también alertó del incidente al Sacyl después de que la mujer manifestase dolor en un dedo. En base a ello, se movilizó una ambulancia al lugar de los hechos.

En lo que va de mes, se han registrado en Burgos cinco atropellos. El primero se produjo el 12 de enero, cuando una mujer de 52 años fue arrollada en la avenida de Castilla y León, muy cerca del colegio Concepcionistas.

Dos días más tarde, otra mujer de 66 años con acondroplasia era atropellada cuando cruzaba un paso de peatones con su silla de ruedas por la calle de Los Canales. Finalmente, fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras ser rescatada por los Bomberos al quedar atrapada bajo el SUV que se la había llevado por delante.

Esa misma semana, el viernes 16 concretamente, una septuagenaria sufrió un atropello en la calle Condesa Mencía, en el G-3. Por su parte, otra mujer correría la misma suerte este martes, en la calle Mayor de Castañares, cuando cruzaba un paso de cebra.