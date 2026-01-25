Así ha celebrado Burgos la festividad de San Lesmes 2026

Los Gigantillos realizan su tradicional baile para celebrar la Festividad de San Lesmes.Oscar Corcuera

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Cientos de burgaleses acudieron ayer a la plaza de San Juan a honrar a San Lesmes, patrón de la ciudad, y a disfrutar un año más del desfile, del reparto de los panecillos dulces y salados, de los pinchos de chorizo y morcilla y del tradicional baile de los Gigantillos, danzantes y grupos tradicionales.

La festividad arrancó con la Corporación municipal y las autoridades francesas invitadas recorriendo juntos el camino entre el Ayuntamiento y la iglesia de San Lesmes. Lo hicieron escoltados por guardias vestidos de gala y acompañados por los Gigantillos, danzantes, dulzaineros y peñas de la ciudad.

Una vez allí, las campanas anunciaban la misa solemne en honor al santo. La celebración, que estuvo presidida por Fidel Herráez, arzobispo emérito de Burgos, contó como ya es tradición, con la intervención del Orfeón Burgalés y de Danzas Burgalesas Justo del Río. Durante la misa y en representación de todos los burgaleses, la alcaldesa ofrece un cirio y panecillos al santo.

Mientras tanto, y fuera del templo burgalés, los vecinos empezaban a llegar a la plaza para cumplir con una de las tradiciones más arraigadas de la cita, como es el reparto de los panecillos del santo, previamente bendecidos por el arzobispo de Burgos.

Desde poco antes de las once y media de la mañana se empezaron a formar las colas para comprar los tradicionales panecillos de San Lesmes en las casetas ubicadas junto al Monasterio de San Juan. Más ligero se desarrollaba el reparto gratuito de pinchos de morcilla y chorizo junto a la Capilla de Música del Convento de las Bernardas. Tampoco faltaron los bailes tradicionales de los grupos de danzas de la ciudad para amenizar la mañana y las fotos con los Gigantillos, que esperaban fuera del templo su momento para bailar ante los burgaleses.

LA TRADICIÓN

«Haga el tiempo que haga, los burgaleses no fallan a la cita con los panecillos», apunta una de las jóvenes encargada de la venta de los bollos. «Lo que más pide la gente son los panecillos dulces», que «siempre son los que primero se acaban».

Marta y su hermana se alejan de uno de los puestos de venta. Van ataviadas con el traje regional y de la mano llevan dos panes colgados. «Aprovechamos para comprarlos ahora porque luego nos toca bailar», explica. En su familia, «las danzas son tradición» y nunca faltan a los actos tradicionales de la ciudad. «Lo hemos mamado desde pequeñitas. Nuestra abuela y nuestra madre bailaban y la Fiesta de San Lesmes siempre es muy especial por ser nuestro patrón», señalan.

Frente a la iglesia de San Lesmes, Santiago le hace a sus hijas una foto con los Gigantillos. «Les encantan a las dos y siempre que los sacan tratamos de ir a verlos», explica. «De pequeño he venido varias veces con mis padres a la Fiesta de San Lesmes y quiero recuperar esa tradición con mis dos hijas para que conozcan las tradiciones y la cultura de Burgos», asegura.

Junto a la Capilla de Música de Las Bernardas, los burgaleses aprovechan para comer los tradicionales pinchos de morcilla y chorizo. Al otro lado del mostrador una de las voluntarias anima a los presentes. «San Lesmes es una fiesta muy importante para los burgaleses porque celebramos a nuestro patrón y en una fiesta de Burgos no pueden faltar unos pinchos tan burgaleses como la morcilla y el chorizo».

BAILE Y BÁCULO

Bien pasada la una de la tarde, los Gigantillos partían de la puerta de la iglesia de San Lesmes hasta el centro de la plaza de San Juan para bailar su tradicional danza y hacer las delicias de grandes y pequeños.

Los danzantes y los grupos folclóricos de la ciudad Diego Porcelos, Justo del Río, Tierras del Cid, Gavilla, María Ángeles Saiz, Nuestra Señora de las Nieves, Los Zagales, Estampas Burgalesas, Trébede y Arbayal, Grupo de Danzas de San Pedro de la Fuente se encargaron de tomar el relevo con la música de Amigos de la Dulzaina.

Ya el domingo 8 de febrero tendrá lugar en el Convento de Las Bernardas, la entrega del Báculo de Oro, que en esta ocasión ha recaído sobre la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Burgos.