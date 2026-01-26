Los burgaleses ahorran más de 800.000 euros con los pagos personalizados de los impuestos municipales

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El pago personalizado de los tributos municipales gana peso año tras año entre los contribuyentes burgaleses. Y es que al finalizar el ejercicio de 2025 ya eran 26.433 los activos, casi un 20% más que en el año 2020, cuando sumaban 22.293. Con respecto a 2024, ejercicio en el que existían 25.526, el aumento es del 3,5%. Se suscribieron 917 más en este periodo.

Desde el Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería del Ayuntamiento de Burgos, responsable de la Oficina de Atención al Contribuyente (BAC) se evidencia que los planes de pago personalizados (PPP) no han parado de crecer desde su implantación allá por el año 2014 cuando comenzó tímidamente a funcionar con la que se denominó cuenta fácil 9.

La prueba piloto salió bien y con el avance de la administración electrónica en el ámbito municipal los PPP se reforzaron en el 2016 con pocos cambios desde entonces hasta ahora. Así, se van incorporando de media cerca de 1.000 planes nuevos todos los años y desde la Concejalía de Hacienda, que dirige Ángel Manzanedo, se considera que se ha consolidado como un «sistema de mejora en el cobro de los recibos y de calidad en la gestión para los contribuyentes».

El último cambio que se incorporó, durante el mandato del PSOE y Ciudadanos, fue que solo existen los planes mensuales y el semestral. Es decir, se puede fraccionar el pago de los impuestos mes a mes o bien realizar dos pagos al año para cumplir con las obligaciones tributarias. Si bien los contribuyentes que tenían las opciones anteriores de pagos trimestrales, la cuenta fácil 9, el bimestral o el anual han podido mantenerlos si es que no han acudido a cambiar la periodicidad en el pago.

El principal atractivo de esta forma de pago de los impuestos municipales es que permite una bonificación del 3% de los tributos que se incluyan en la cuenta, es una de las más altas de las que se aplican en ayuntamientos cercanos.

Durante 2025 esa bonificación del 3% permitió a los burgaleses descontarse del pago alrededor de 817.994 euros en la tasa de basuras y de vados y en los impuestos de bienes inmuebles, vehículos, actividades económicas y bienes rústicos, que forman parte del catálogo de los que se pueden incluir en el plan personalizado de pago (PPP).

Esta es la cantidad que dejó de percibir el Ayuntamiento capitalino y, por tanto, se quedó en el bolsillo de los contribuyentes. El importe del padrón de estos seis impuestos en 2025 alcanzaba los 83,5 millones de euros, que es la cantidad que se preveía ingresar en las arcas municipales durante el pasado ejercicio.

De acuerdo a los datos facilitados, son mayoría los burgaleses que optan por el pago mensual, con 7.314 planes personalizados de pago en esta modalidad, que representa un 27,6%. Así, mes a mes se va pagando una parte de las obligaciones que cada ciudadano contrae con el Ayuntamiento.

El pago una vez al año del conjunto de los impuestos y tasas es la segunda fórmula más utilizada. Todo concentrado en un solo pago y el contribuyente se olvida de estar pendiente. Esta modalidad de PPP es la elegida en 4.824 casos.

Y como para gustos los colores, otra de las que más adeptos tiene es el pago trimestral con 4.315 PPP activos bajo esta fórmula. Otros 3.785 contribuyentes tienen elegida la fórmula mensual pero dividida en 11 pagos en lugar de 12.

La cuenta fácil 9, que emite nueve pagos al año, tiene, por su parte, 3.556 activos.

Las personas interesadas en sumarse a esta vía pueden hacerlo hasta el último día hábil del mes de febrero. Se puede realizar tanto presencialmente en las oficinas de Burgos Atención al Contribuyente (BAC), como dejando la solicitud en el registro municipal o bien vía telemática.

El objetivo con el que nació es el de facilitar la recaudación del Ayuntamiento en el sentido de que en lugar de cobrar el padrón de pago de acuerdo al calendario tributario se consigue una liquidez permanente y, a la vez, el ciudadano logra esa bonificación del 3%.

Estos planes de pago personalizados permiten fidelizar el pago de los impuestos, aunque en general existe en la capital burgalesa un nivel de domiciliación bancaria muy alto y eso hace que los contribuyentes paguen en un porcentaje muy alto de acuerdo al calendario tributario que se aprueba cada año.

La mayoría de los contribuyentes que deciden optar por los PPP fraccionan el total de los tributos que tienen que pagar al Ayuntamiento, ya que eso les permite esa bonificación antes mencionada sobre el total de la cuenta a pagar, aunque es una decisión personal fraccionarse uno, dos o hasta los seis impuestos incluidos, siempre que la cantidad sea mayor de 150 euros.

El plan de pago personalizado tendrá validez por tiempo indefinido, siempre que no exista manifestación expresa en contrario por parte del sujeto pasivo y no dejen de realizarse los pagos en la forma establecida.

Para renunciar a esta modalidad de pago el interesado deberá abonar todos recibos respecto de los que haya finalizado su periodo voluntario.

Desde el momento en que el Ayuntamiento tenga conocimiento del impago de uno de los plazos, distribuirá proporcionalmente el importe impagado entre el resto de plazos pendientes de pago, siempre que no se produzca el impago de más de dos cuotas en un ejercicio y el plazo devuelto no sea el último. En caso contrario, se cancelará el plan de pago personalizado y se exigirá al obligado al pago, el importe de las deudas pendientes de tributos ya puestos al cobro en este ejercicio y en el estado en que se encuentren.