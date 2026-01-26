Nueva tractorada el jueves en Burgos: el campo protestará en las sedes de PP y PSOE

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Las organizaciones agrarias y colectivos independientes del campo burgalés volverán a tomar este jueves las calles de la capital burgalesa con una nueva tractorada. En esta ocasión, la movilización anunciada contempla paradas ante las sedes del PP y del PSOE, los dos partidos a los que el sector señala por su postura favorable al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que consideran "nefasto" para el sector primario español.

Aunque la entrada en vigor del pacto en cuestión ha quedado paralizada tras la remisión del documento al Tribunal de Justicia de la UE para analizar su encaje legal, los convocantes dejan claro que no bajan la guardia y, ante todo, mantienen la lucha "en defensa de nuestra soberanía alimentaria", aseguraba Susana Pardo, de UCCL. "No nos fiamos absolutamente de nada de lo que nos dicen", advertía Esteban Martínez, de Asaja, para asegurar que la presión continuará mientras el acuerdo siga sobre la mesa.

La convocatoria llega apenas dos semanas después de las últimas protestas. El recorrido completo está aún pendiente de concretarse, así como el punto exacto de salida, aunque sí se confirmó la intención de concluir el acto en la plaza del Cid con una entrega simbólica de productos de la tierra para "sensibilizar" a la ciudadanía y a los responsables políticos sobre la situación precaria del campo, al que el acuerdo ahora en el aire acabará de "asfixiar" al no poder garantizar, según los portavoces del sector, que en los países latinoamericanos se vayan a exigir los mismos controles sanitarios y medioambientales que se imponen en España.

"Ya han avanzado los productores de allí que no se pueden cumplir las cláusulas de salvaguarda. El papel lo aguanta todo, pero no se adhiere a la realidad. Exigimos controles exhaustivos, de verdad", destacaba, al hilo, Diego Saldaña, de COAG, para convenir con todos los presentes que si el acuerdo se materializa tal y como está planteado será "la ruina". "Se están cargando el medio rural con estas políticas. ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Cómo va a haber relevo así?", se preguntaba Gabriel Delgado, de UPA.

Más allá de la cita del jueves en Burgos, las distintas organizaciones agrarias avanzaron que las movilizaciones no se quedarán en la capital. "Vamos a extenderlas a toda la provincia", señalaba Rosa Arce, de AGU, con la intención de organizar nuevas tractoradas y concentraciones en Aranda y Miranda y en todas las comarcas. El mensaje, repitieron, es de unidad: "Es el momento de ir todos a una para exigir lo que es justo y necesario y es un orgullo que así sea al menos en la provincia de Burgos", recalcó Juan Francisco Cristóbal, representante también de agricultores independientes, que quiso lanzar un mensaje al conjunto de los burgaleses: "No podemos permitir que nuestros agricultores y ganaderos estén a 10.000 kilómetros. Es el error más grande que podemos cometer".

El sector considera insuficiente la citada paralización del acuerdo UE-Mercosur y teme que el proceso se haya frenado en falso y acabe reactivándose "por la puerta de atrás".

Las reivindicaciones, no obstante, como en anteriores movilizaciones, van mucho más allá y se extienden a los problemas que este ámbito productivo lleva "años" acumulando, tales como la falta de rentabilidad de las explotaciones, el aumento de los costes de producción o la competencia, ya real, de productos importados sin las mismas exigencias que las europeas. "Vendemos a precios de hace veinte años mientras los insumos no dejan de subir", denunciaba Pardo.

Los portavoces insistieron en que el conflicto no afecta solo a agricultores y ganaderos, sino a toda la cadena económica vinculada al medio rural. "Cuando un sector tiembla, el resto se tambalea", advirtió la representante de la UCCL, para apelar directamente al apoyo de la sociedad burgalesa.