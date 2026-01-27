Burgos cierra 2025 con la quinta tasa de paro más baja del país

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Burgos cerró el año 2025 con la quinta tasa de paro más baja del país. El 6,78% de la población está en situación de desempleo. En números totales 11.900 burgaleses de una población de 316.000. La provincia burgalesa se sitúa así por debajo de la tasa de paro registrada en Huesca, la más baja con 4,69, Lleida con el 5,73, Guipúzcoa con el 6,39 y Cantabria con solo una décima menos que Burgos. Este dato se sitúa por debajo de la media nacional. España alcanzó en el último trimestre de 2025 una tasa de paro del 9,93%, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA).

La cifra de paro bajó durante el año pasado bajó un 9%. Son 1.200 activos menos en búsqueda activa de un puesto de trabajo. El año 2024 cerró con 13.100 parados. Eso sí, son 900 más que hace dos años. Aún con todo la cifra está lejos de los datos de hace una década cuando, en plena recesión económica, se registraron 31.300 desempleados en la provincia al cierre de 2015.

Burgos acaricia la ansiada cifra del pleno empleo, el 6,8% de la población activa está desempleada, pero la situación no es la misma según el sexo del trabajador. En hombres a penas son 3.400 parados. La cifra ha caído casi la mitad respecto a hace un año y es la más baja desde que se recuperó la normalidad tras la pandemia. En 2023 eran 7.800 los hombres en paro. Lejos están los 14.100 de 2015. Si se tiene en cuenta el número de parados en función del número total de hombres en activo, los trabajadores burgaleses sí están en situación de pleno empleo. Este fenómeno se produce con menos del 5% de la población activa en situación de desempleo. Los hombres burgaleses sin trabajo suponen el 2,2%

El paro en Burgos tiene rostro de mujer. Siete de cada diez activos sin trabajo es una trabajadora. Si ellos están en situación de pleno empleo, el 10% de las mujeres activas no encuentran trabajo. En total 8.500. La cifra, al contrario que en varones, es la más alta desde 2023. En los dos años posteriores se había situación en torno a las 6.000 paradas. Con todo la cifra es inferior a las 17.200 registradas hace una década.