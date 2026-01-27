Transportes licitará por 357 millones las obras de dos nuevos tramos de la línea del AVE Burgos-Vitoria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitará por 356,7 millones de euros (sin IVA) la construcción de dos nuevos tramos de la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria. Para ello, recibió hoy la autorización del Consejo de Ministros para iniciar la contratación de las obras de 16,7 kilómetros entre la variante ferroviaria burgalesa y Valle de las Navas y de otros siete kilómetros, entre Manzanos (Álava) y La Puebla de Arganzón, según ha podido saber Ical.

De esta forma, Transportes avanza en tres de los siete tramos en que se ha dividido la plataforma de la línea hasta Vitoria. Por un lado, adjudicó en julio del pasado año e inició las obras entre Pancorbo y Ameyugo (8,4 kilómetros), que tienen un presupuesto de 391 millones de euros (IVA incluido). Ahora, medio año después, impulsa la licitación de dos tramos más, hasta alcanzar los 32,1 kilómetros. En el resto, el Ministerio ultima la redacción de proyectos y la licitación de las obras.

Por un lado, el departamento de Óscar Puente tiene el camino despejado para licitar a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la construcción del tramo comprendido entre la Variante Ferroviaria de Burgos y Valle de las Navas, de 16,7 kilómetros, para lo que maneja un presupuesto de 131,55 millones de euros, y por otro, el de Manzanos-La Puebla de Arganzón (de siete kilómetros), que dispondrá de 225,17 millones.

Las dos actuaciones incluyen la construcción de la plataforma, es decir, el trazado y las estructuras (túneles o viaductos) sobre los que, en posteriores fases, se instalarán la infraestructura ferroviaria (vía doble de ancho estándar) y los equipos y sistemas que permiten y gestionan la circulación, como son la electrificación, señalización y telecomunicaciones.

Estos trabajos, según recoge el proyecto, constituyen un nuevo reto de ingeniería, como en el caso del tramo entre Pancorbo y Ameyugo, dado que contemplan la construcción de diversas estructuras entre las que destacan trece viaductos, entre ellos el del río Zardorra.

En paralelo, el gestor ferroviario, dependiente de Transportes, ultima la redacción de los otros cuatro proyectos, y su posterior licitación de obra, de los restantes tramos -Valle de las Navas-Piérnagas, Piérnagas-Pancorbo, Ameyugo-Manzaños-Integración de Miranda de Ebro y La Puebla de Arganzó-Iruña de Oca-.

Burgos-Valle de Las Navas

El tramo Variante ferroviaria de Burgos-Valle de Las Navas, el primero de la nueva línea, atraviesa los términos municipales de Burgos, Rubena, Quintanapalla y Valle de las Navas, ya que comienza a la altura de las localidades de Villafría y Cótar, y discurre en paralelo a la línea convencional en sus tres primeros kilómetros, hasta la altura de Rubena. Después, gira hacia el noreste hasta el término de Valle de las Navas.

En concreto, comprende la construcción de seis viaductos, entre ellos los que cruzan el río Vena (de 643 metros) y el arroyo del Valle (de 444 metros).

Manzanos-La Puebla de Arganzón

El tramo Manzanos (Álava)-La Puebla de Arganzón (Burgos) avanzará por municipios de la provincia alavesa para volver a la burgalesa en el Condado de Treviño. En sus siete kilómetros comprende la sucesión de siete viaductos, de forma que más de 2,5 kilómetros de su longitud corresponden a estas estructuras. Entre ellas destaca el puente sobre el río Zardorra, que superará el kilómetro de longitud y los 50 metros de altura. Además, presentará un arco de hormigón de 222 metros para sortear el río, la línea Madrid-Hendaya, la N-I y la A-1 (Autovía del Norte).

En paralelo, ejecuta la construcción del primer tramo que se adjudicó, el de Pancorbo-Ameyugo, en el que el 77 por ciento de sus 8,4 kilómetros suponen una sucesión de tres túneles y tres viaductos, con los que se integrará en el entorno y con la N-I, que sortea en hasta dos ocasiones.

La línea Burgos-Vitoria, que forma parte del Corredor Atlántico, conectará el País Vasco a la red de alta velocidad y mejorará su comunicación y tiempos de viaje con el resto del país, reforzando la cohesión y vertebración territorial. Da así continuidad al eje Madrid-Valladolid-Burgos, no solo hasta el País Vasco, donde enlazará con la ‘Y’ Vasca, sino también con la frontera francesa por Irún.