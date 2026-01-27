Las ayudas de urgencia social crecen casi un 19% en 2025 y llegan a 700.000 euros

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Las ayudas de urgente necesidad concedidas por el Ayuntamiento de Burgos registraron en 2025 un incremento tanto en número de solicitudes atendidas como en el importe económico total repartido entre los beneficiarios. En concreto, a lo largo del último ejercicio se resolvían favorablemente alrededor de 920 subvenciones, frente a las 776 otorgadas en 2024, lo que supone 144 prestaciones más, un aumento cercano al 19%.

El crecimiento también se refleja en el gasto municipal. Si en 2024 las subvenciones sumaron 636.296 euros, en 2025 el desembolso ha superado los 700.000 euros. Ambos datos, ofrecidos por la concejal de Servicios Sociales, Milagros del Campo, desmontan a su juicio cualquier idea de descenso de las situaciones de necesidad en la capital burgalesa.

Del Campo aportaba las cifras recientes -a modo de esbozo de una memoria detallada que están en elaboración- tras la aprobación por unanimidad en el consejo de administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales de las bases de la nueva convocatoria de Ayudas de Urgencia Social, que así se denomina este apoyo formalmente. Vuelve a contar con un presupuesto total de 820.000 euros, la misma cuantía que en el ejercicio anterior. De ese importe, 800.000 euros se destinan a subvenciones ordinarias y 20.000 a ayudas de carácter extraordinaria, manteniéndose el sistema de pago único y anticipado del 100%, fórmula que, en palabras de la edil, permite que «lleguen a las personas cuando realmente las necesitan».

Las ayudas están dirigidas a cubrir necesidades básicas de personas y familias en situación de especial vulnerabilidad. El grueso de los beneficiarios las solicitan para sufragar gastos de alimentación y vivienda, tanto en lo relativo al pago del alquiler como de los suministros, además de alojamientos alternativos puntuales, así como situaciones de emergencia sobrevenida relacionadas con la salud. En todo caso, son prestaciones pensadas para «momentos concretos y situaciones puntuales», destacó Del Campo.

En total, durante 2025 el Ayuntamiento de Burgos recibió más de 1.070 solicitudes, de las que cerca del 86% se resolvían a favor, un porcentaje que la concejal calificó de elevado. El hecho de que la partida municipal no se haya agotado completamente se debe, en parte, a la reciente creación de otras ayudas complementarias de la Junta de Castilla y León, como las tarjetas monedero para la compra de alimentos.

Por otro lado, la Gerencia Municipal de Servicios Sociales también acordó sin votos en contra avanzar en la actualización del reglamento de las escuelas infantiles municipales. El nuevo texto amplía y unifica la normativa existente, incorporando aspectos relativos a derechos y deberes de las familias, un régimen sancionador y su adaptación a la legislación autonómica vigente. Según Del Campo, se trata de «legislar conforme a la nueva normativa de la Junta de Castilla y León» y de integrar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, dentro del proceso de modernización de los servicios sociales municipales.