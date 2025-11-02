Burgos lleva abonados 6 de cada 10 euros de las ayudas de urgencia social

Varias mujeres en la sección de frescos envasados de un supermercado de la capital burgalesa, en una imagen de archivo.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos lleva abonados 6 de cada 10 euros de la partida que tiene asignada en 2025 para ayudas de urgencia social. Con datos actualizados hasta el 31 de julio, el importe entregado a familias para hacer frente a necesidades básicas de subsistencia en situaciones de graves problemas económicos, es de 507.092 euros, que representa casi el 62% de la asignación comprometida en el presupuesto de 2025, un total de 820.000 euros.

De la cantidad asignada para este ejercicio, la administración regional aporta 352.955 euros, de acuerdo a la financiación del Acuerdo Marco para los Servicios Sociales.

Si se comparan estos números con los del año anterior, el 2024, en ese mismo periodo de tiempo se había aprobado la entrega de una cantidad algo menor, en total 478.000 euros, en 578 prestaciones, entonces no se alcanzaba la mitad del presupuesto comprometido, que era de la misma cantidad 820.000 euros. El ejercicio pasado terminó con 776 subvenciones concedidas por 636.296 euros.

En los primeros siete meses de 2025, se han solicitado, a través de los Centros de Acción Social (CEAS), un total de 749 peticiones de ayudas, de las cuales se han concedido 663, según los datos facilitados por la presidenta de la Gerencia municipal, Mila del Campo. Un 88,5% de los informes de los trabajadores sociales han resultado favorables a la prestación.

La cuantía media entregada a las familias solicitantes, en su mayoría mujeres con hijos a cargo (familias monoparentales) y migrantes, es de 764,84 euros.

Las prestaciones de urgencia social están pensadas para atender necesidades sobrevenidas en hogares con dificultades económicas en los que se añaden situaciones como enfermedades crónicas o discapacidad, problemas para insertarse en el mercado laboral, personas que cobran rentas mínimas o ayudas como la Renta Garantizada o el Ingreso Mínimo Vital o mayores con una pensión muy baja, entre algunos casos. De cara al presupuesto de 2026, la premisa es mantener la partida que se viene destinando los últimos ejercicios, es decir, los 820.000 euros, indica Del Campo.

Seis de cada 10 ayudas se destinan al área de las necesidades más básicas: la alimentación de la familia en general y de niños en particular. Son 434 las concedidas para esta finalidad en los primeros siete meses del año por la cantidad de 312.671,75 euros.

Otras dos de cada 10 (22,74%) se solicitan para cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la vivienda. Es decir, gastos corrientes como el pago de recibos de luz y gas, adquisición de enseres básicos, así como reparaciones. En este apartado, el gasto comprometido hasta el 31 de julio era de 115.289 euros, pero de esta cantidad, la mayor parte, 100.000 euros, está relacionada con la gestión de ayudas que permiten el pago de un alquiler.

Desde el Ayuntamiento de Burgos, se comprometen 20.000 euros anuales, de forma extraordinaria, al pago de la hipoteca. En este caso, han sido 7 las peticiones recibidas, todas ellas admitidas, por un importe total de 6.702 euros.

Otro de los epígrafes a los que están destinadas este tipo de ayudas con los alojamientos alternativos en caso de una necesidad sobrevenida y urgente, que contemplan el pago de facturas en hostales o pensiones o un alojamiento urgente en una residencia de mayores. Hasta 61.710 euros de gasto se ha aprobado en estos conceptos, algo más de 42.000 para residencias de mayores, en 8 peticiones recibidas e informadas favorablemente. El 12,17% de las ayudas se ha ido a esta finalidad.

En menor medida, se solicitan prestaciones para cuestiones de salud como gastos odontológicos y de rehabilitación. 10.932 euros han ido a abonar este tipo de necesidades urgentes, apenas un 2,16% del total de los 820.000 euros mencionados.

Por último, el 1,28% del presupuesto asignado ha permitido atender 13 peticiones para libros de texto y otros conceptos, en total 6.488 euros.

Básico+

Este ejercicio se ha añadido como novedad el Programa Básico+ que financia la Junta de Castilla y León, a través del Fondo Social Europeo, y que permite a las familias con necesidades urgentes obtener una tarjeta en la que se carga el dinero para que con ella puedan acudir a tiendas o supermercados en los que adquirir alimentos y otros productos de asistencia material básica (higiene). La partida económica asignada para la capital burgalesa es de aproximadamente 140.000 euros, de los cuales se lleva gastado un 52% con fecha de 21 de octubre.

Son los trabajadores sociales municipales quienes gestionan este programa que se suma al que ya tiene el Ayuntamiento de Burgos de prestaciones de urgente necesidad. Desde la Gerencia se informa que en el Básico plus se trabaja en colaboración con la administración regional, Cruz Roja, así como supermercados y de inicio la comunicación fue bastante compleja. A día de hoy, la situación ha mejorado y son 66 las tarjetas monedero que se han concedido a las familias solicitantes con un gasto comprometido de 70.290 euros, que representa el 52% destinado a Burgos, como se ha comentado antes en esta información.

Por tanto, si se suman las cantidades comprometidas para urgencia social y para el Básico +, este 2025 la cantidad disponible se acerca a los 960.000 euros

La Gerencia de Servicios Sociales define las ayudas de urgencia social como una prestación finalista, temporal, inembargable, extraordinaria y de pago único. Son compatibles con cualquier otro recurso, ingreso o prestación, con independencia de cuál sea su naturaleza u origen. Su finalidad es resolver de forma puntual, total o parcialmente, las situaciones de emergencia de personas físicas, con carácter individualizado.

Para acudir a estas prestaciones, el procedimiento se iniciará a instancia de la persona interesada o de oficio por parte del Ayuntamiento de Burgos en las situaciones que valoren los trabajadores sociales.