La jubilación tira de los inactivos

En situación de inactividad está el 44,6% de los mayores de 16 años que residen en la provincia de Burgos. En total son 141.200 personas, una cifra que ha crecido en un año un 2% por el incremento del número de personas que acceden al sistema de jubilación y pensiones. .

Todas las causas de inactividad bajan con respecto al cierre de 2024, excepto una. La jubilación. Durante el último año han pasado de ocupados a inactivos 6.900 burgaleses lo que supone un incremento del 8,7%. El dato sitúa la masa de jubilados en Burgos en torno a las 86.100 personas frente a las 79.200 del ejercicio pasado. Eso hace que los inactivos crezcan en 2.700 personas más durante el último año.

La segunda mayor causa de inactividad es la de dedicarse a los estudios. Se calcula que 25.900 personas están en esta situación. La cifra supone un descenso del 5% respecto al año 2024 en el que se registraban 27.300 inactivos por estar dedicándose a la formación.

Le sigue muy de cerca los que aparcan su perfil profesional, pero activos en su vida personal o familiar. Son 24.400 quienes afirman que se dedican a las labores del hogar. Una cifra que bajó en 1.200 personas respecto a 2024 en el que se habían registrado un total de 25.600 burgaleses que trabajaban en casa.

Lo que quizás más ha bajado son las incapacidades permanentes Un total de 3.000 personas afirman estar en situación de inactividad por una enfermedad que les impide trabajar. La cifra supone un descenso del 33% respecto al año anterior. Otras causas de inactividad se mantienen inalterables con 1.900.

La inactividad tiene rostro de mujeres. Ellas son 77.700 frente a los 63.400 hombres. Sube la inactividad un 7% en ellos, con 4.200 personas más, frente a ellas donde cae un 2% con 1.600 menos.