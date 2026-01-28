El PSOE denuncia dos impagos en subvenciones sociales relacionadas con el empleo por más de 40.000 euros

Un momento de una intervención de la concejala Sonia Rodríguez en el Pleno ordinario de enero en el Ayuntamiento de Burgos.TOMÁS ALONSO

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Burgos ha denunciado este miércoles los retrasos en el abono del 30% pendiente de dos subvenciones de la Gerencia de Servicios Sociales correspondientes al ejercicio 2024, una situación que, según ha advertido la viceportavoz socialista Sonia Rodríguez, no tiene precedentes en la historia municipal.

Esta situación "da idea de la incapacidad y el descontrol que existe en este equipo de Gobierno, que profundiza en el desastre y no sabemos hasta dónde va a llegar", afirma, a la vez que sostiene que es el equipo de Gobierno "menos capaz hasta el momento ha conocido el Ayuntamiento de Burgos". Los expedientes siguen sin resolverse, pese a que las entidades beneficiarias ya ejecutaron y justificaron el gasto hace más de un año.

La cuantía que estaría sin abonar a varias entidades que trabajan en el ámbito de la inclusión en el empleo de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social sería de unos 42.000 euros. En concreto, se trata de las subvenciones por concurrencia competitiva para empresas de economía social que favorecen la inclusión social y laboral de personas en riesgo, en las que quedaría por pagar 10.500 euros de un total de 35.000. Asociaciones como Cáritas, Ceislabur y Fundación Lesmes son las que están pendientes, tras tener una resolución favorable de noviembre de 2024 y haber cobrado únicamente el 70% a estas alturas.

La segunda es la ayuda para contratar a personas que apoyan la inserción laboral de personas con discapacidad. En este caso, el importe de la convocatoria es de un total de 120.000 euros y las entidades han recibido 74.772 euros y quedan por percibir 32.000 euros. La convocatoria de 2024 se resolvió a favor de seis entidades como Apace, Fundación Aspanias, Cocemfe, Síndrome de Down, Autismo Burgos y Aransbur por un total de 106.817 euros.

Rodríguez explica que advirtió de esta situación el pasado diciembre de 2025, ya que la ayuda correspondía al ejercicio anterior y "en el momento de advertirlo la concejala responsable, Mila del Campo, no era consciente".