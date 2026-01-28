Otra mujer atropellada en Burgos cuando cruzaba por un paso de peatones
La víctima, de 40 años, se encontraban en Esteban Sáez Alvarado. Hace mes y medio, una anciana fue arrollada en la misma calle
Una mujer de 40 años ha resultado herida este miércoles tras ser atropellada en Burgos. El siniestro, según fuentes del 112, tuvo lugar a las 12:43 horas en la calle Esteban Sáez Alvarado. Concretamente a la altura del número 39, donde se ubica un paso de peatones.
De acuerdo a la información facilitada por el 112, la mujer fue arrollada por un turismo. Una vez recibido el aviso, se movilizó tanto a la Policía Local como al Cuerpo Nacional de Policía. También a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar de los hechos.
Se da la circunstancia de que, hace mes y medio, una anciana de 80 años también fue atropellada en esta misma calle. El suceso, en aquella ocasión, se produjo a las 18:20 horas en uno de los pasos de cebra sobre el río Vena.