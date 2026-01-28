Otra mujer atropellada en Burgos cuando cruzaba por un paso de peatones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 40 años ha resultado herida este miércoles tras ser atropellada en Burgos. El siniestro, según fuentes del 112, tuvo lugar a las 12:43 horas en la calle Esteban Sáez Alvarado. Concretamente a la altura del número 39, donde se ubica un paso de peatones.

De acuerdo a la información facilitada por el 112, la mujer fue arrollada por un turismo. Una vez recibido el aviso, se movilizó tanto a la Policía Local como al Cuerpo Nacional de Policía. También a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar de los hechos.

Se da la circunstancia de que, hace mes y medio, una anciana de 80 años también fue atropellada en esta misma calle. El suceso, en aquella ocasión, se produjo a las 18:20 horas en uno de los pasos de cebra sobre el río Vena.