Gamonal se viste de fiesta. Cuenta atrás para Las Candelas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El barrio de Gamonal ya se prepara para una de sus citas más emblemáticas. La fiesta de las Candelas calienta motores y sus impulsores presumen de programa "ambicioso", diseñado, afirman, para combinar la raíz tradicional de la celebración con actividades modernas y participativas.

El concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López, destacó durante la presentación de la cita que este tipo de eventos "no solo hacen identidad de barrio, sino también de ciudad", para subrayar que Las Candelas es, de hecho, una de las celebraciones "más entrañables y consolidadas" de Burgos que, opinó, debe seguir siendo "referencia". Junto a él, Ángel Alonso, presidente del Consejo de Barrio, y Lupe García, secretaria del comité organizador, explicaron que la agenda ideada pretende atraer a todos los públicos y todos los burgaleses, "también los del centro", y refleja la "diversidad" de la zona.

Así, entre las actividades iniciales se incluyen exposiciones de fotografía histórica, conferencias, concursos de dibujo y homenajes a los mayores del barrio, que constituyen "uno de los momentos más emotivos" de la celebración.

El 31 de enero será uno de los días centrales, con cuentacuentos, la paella solidaria organizada por Jóvenes de Gamonal, pasacalles con charanga, chupinazo, proclamación de reinas y el pregón, protagonizado en esta edición por los integrantes del grupo musical El Nido, que abrirá oficialmente las fiestas. La jornada concluirá con el festival Candelas Rock, ya consolidado como atractivo de peso en el conjunto de la programación.

El 2 de febrero, día grande, arrancará temprano, con el volteo de campanas de la Real y Antigua a las 8 de la mañana. A las 10 se celebrará, como manda la tradición, la Misa de la Luz, protagonizada por los más pequeños del barrio. A las 12 será el turno de la Misa Solemne que reunirá a vecinos y autoridades, desplazadas en comitiva desde el antiguo Ayuntamiento de Gamonal. Por la tarde, procesión, baile popular y "chocolate para todos".

El 3 de febrero continuará la programación con la Misa de Difuntos y varios tributos musicales amenizarán las jornadas del 5 y 6. El 7 de febrero se incorpora una actividad innovadora: un 'tupper sex' formativo, dirigido a público joven, con sesiones de mañana y tarde. También habrá baile popular acompañado por la Orquesta Solar, que se prolongará hasta la madrugada.

Para cerrar la celebración, el tradicional mercado medieval se instalará los días 6, 7 y 8 de marzo. Alonso trasladó su intención, previa autorización municipal, de ampliar el espacio para acoger más puestos y visitantes. Esta actividad emblemática aúna artesanía, gastronomía y entretenimiento, y ofrece a vecinos y visitantes una experiencia lúdica que complementa, y corona, a Las Candelas.