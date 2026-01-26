El mercado medieval de Gamonal ya tiene fechas, pero antes hay que celebrar Las Candelas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El barrio de Gamonal concentra su protagonismo en el calendario festivo de la capital burgalesa en el primer trimestre del año con tres citas ineludibles como son la festividad de San Antón y su tradicional y multitudinario reparto de los titos, la fiesta de las Candelas, que ya está en puertas, y el cada vez más concurrido Mercado Medieval, que este año se adelanta y se celebrará el fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo.

Este popular mercadillo, que antaño se celebraba en febrero y el año pasado tuvo lugar a finales de marzo, se va a alejar en este año 2026 tanto de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, como de la Semana Santa, que se celebrará del día 29 de marzo, Domingo de Ramos, al 5 de abril, Domingo de Resurrección.

Las fechas escogidas para el Mercado Medieval de Gamonal eluden coincidir con estas citas y se celebrará el fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo en el entorno del pueblo antiguo.

Mercado Medieval de Gamonal 2025.TOMAS ALONSO

Durante tres días, la Plaza Nueva y las calles aledañas se convierten en un mercadillo de ambientación medieval ocupado por puestos de artesanía, alimentación tradicional y productos elaborados de forma manual, con el aliciente de la presencia continuada de los grupos de animación de calle.

En años precedentes, el mercado ha reunido en torno a setenta puestos y ha contado con una programación sostenida a lo largo del día, con pasacalles, música en directo, teatro, espectáculos de fuego y actividades dirigidas al público infantil. La ambientación medieval se refuerza con personajes caracterizados que recorren el recinto y con actuaciones repartidas por distintos puntos, lo que mantiene el movimiento constante en la zona durante todo el fin de semana.

El Mercado Medieval de Gamonal nació como una iniciativa ligada al tejido vecinal y ha crecido con el apoyo de peñas y asociaciones del barrio, que participan de forma activa en la organización y en la dinamización del espacio. Esa implicación ha convertido el mercado medieval de Gamonal en una cita consolidada en el calendario festivo burgalés, con una afluencia que trasciende el propio barrio y atrae visitantes de otros puntos de la ciudad.

Llegan las fiestas de Las Candelas

Pero si este mercadillo histórico y el popular y reciente reparto de los titos atraen a miles de personas a las calles del pueblo antiguo de Gamonal y son las citas más esperadas, no es para menos la celebración de las fiestas mayores del barrio dedicadas a la Virgen de las Candelas.

El barrio celebra Las Candelas 2026 con un programa que se extiende desde este martes, 27 de enero, hasta el 14 de febrero y que recoge actos culturales, festivos y religiosos repartidos entre la Casa de Cultura, la Plaza Nueva y distintos puntos de Gamonal. El primer acto programado es la inauguración este martes de la exposición fotográfica 'La fiesta de los titos', del fotógrafo Vicente Vivancos Ausín, que podrá visitarse durante todo el desarrollo de las fiestas en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura.

La primera semana concentra buena parte de los actos de carácter divulgativo y social en la Casa de Cultura. El miércoles 28 se celebra la conferencia 'El sinvivir de la vivienda', a cargo del doctor en Sociología Fernando Vidal, mientras que el jueves 29 la psicóloga sanitaria Sara Ameijide aborda los efectos emocionales del diagnóstico de una enfermedad crónica. Esa misma jornada se completa con la intervención titulada 'El camino del Cid, 2000 km de destierro en bikjoring', a cargo de Benito Rubio, Pepe y Lola.

El viernes 30 tiene lugar el tradicional homenaje a las personas mayores, acompañado por la actuación de Caput Castellae, antes de que la música se traslade por la noche a la Plaza Nueva con el baile de tarde y la esperada verbena nocturna a cargo de la orquesta Grupo Sonido, una de las citas más concurridas por parte de los más jóvenes.

Tras calentar motores la noche del viernes, el sábado 31 de enero concentra varios de los actos con mayor participación vecinal. La mañana arranca con un cuentacuentos en la Plaza Nueva y continúa con la paella solidaria organizada en el mismo escenario por la Peña Jóvenes de Gamonal, cuya recaudación se destina a ARANSBUR en beneficio de los niños sordos en Burgos. Por la tarde, el ambiente festivo se extiende por las calles con el pasacalles de la charanga 'Entre Notas' y el lanzamiento del chupinazo desde el pórtico de la Parroquia Real y Antigua de Gamonal.

A continuación se celebra la proclamación de la Corte 2026 y el pregón, que este año corre a cargo del grupo musical El Nido y la jornada se cierra en la Plaza Nueva con la quinta edición del cada vez más relevante festival Las Candelas Zurbarán Rock.

Blaze The Trail, en el Zurbarán Rock tras ganar el concurso de Las Candelas.TOMÁS ALONSO

El Zurbarán Rock vuelve a Las Candelas como escaparate para bandas emergentes





En la categoría autonómica participan Corvus V y Edén desde León y Alterade desde Valladolid, con propuestas que se mueven entre el metal moderno, el heavy clásico y distintas derivaciones del rock duro. En el



Al término de los conciertos se dará a conocer qué grupo de cada categoría obtiene plaza para actuar en la novena edición del Zurbarán Rock Burgos, prevista para los días 10 y 11 de julio de 2026. Los ganadores compartirán cartel con bandas internacionales ya anunciadas como Doro, Hardcore Superstar y Heaven's Gate, dentro de una programación que reunirá a un total de 18 grupos.



El certamen forma parte del trabajo que desarrolla la Asociación Metal Castellae junto a la comisión de fiestas del barrio de Gamonal, con la intención de dar visibilidad a las bandas de Castilla y León y reforzar la presencia de la música rock en la vida cultural de Burgos. El festival vinculado a Las Candelas vuelve a apostar en 2026 por un formato competitivo que ya se estrenó el año pasado y que se mantiene con dos categorías diferenciadas. Por un lado compiten bandas de Castilla y León y por otro formaciones de la escena local burgalesa, todas ellas con acceso gratuito para el público.En la categoría autonómica participan Corvus V y Edén desde León y Alterade desde Valladolid, con propuestas que se mueven entre el metal moderno, el heavy clásico y distintas derivaciones del rock duro. En el apartado local , Burgos estará representado por Antecessor, banda activa desde 2001 que presentará su trabajo Neologismo, y por Khorea, un proyecto más reciente que combina metal contemporáneo y bases electrónicas.Al término de los conciertos se dará a conocer qué grupo de cada categoría obtiene plaza para actuar en la novena edición del Zurbarán Rock Burgos, prevista para los días 10 y 11 de julio de 2026. Los ganadores compartirán cartel con bandas internacionales ya anunciadas como Doro, Hardcore Superstar y Heaven's Gate, dentro de una programación que reunirá a un total de 18 grupos.El certamen forma parte del trabajo que desarrolla la Asociación Metal Castellae junto a la comisión de fiestas del barrio de Gamonal, con la intención de dar visibilidad a las bandas de Castilla y León y reforzar la presencia de la música rock en la vida cultural de Burgos.

Las Candelas siguen en febrero: el 2 es el día grande

El domingo 1 de febrero mantiene la actividad desde la mañana con el concurso infantil de dibujo rápido, la animación de calle Chipilandia Show y el reparto de pinchos en la Plaza Nueva. Ya por la tarde, la programación adopta un tono más recogido con la celebración de las vísperas a la Virgen en la Parroquia Real y Antigua de Gamonal.

El lunes 2 de febrero, día principal de las fiestas mayores del barrio de Gamonal, la jornada comienza con el volteo de campanas y la tradicional Misa de la Luz en la que se bendice a los niños nacidos en el barrio en el año anterior.

La tradicional Misa de la Luz en la parroquia de la Real y Antigua de Gamonal.TOMAS ALONSO

A media mañana, un pasacalles con el grupo de dulzaineros Dulzaina recorre el barrio antes de la recepción de autoridades en el antiguo Ayuntamiento. La Misa Solemne, presidida por el obispo emérito de Ciudad Rodrigo, don Raúl Berzosa, cuenta con la participación del grupo de danzas Nuestra Señora de las Nieves. Por la tarde tiene lugar la procesión de la Virgen de las Candelas por las calles del barrio, acompañada por la charanga Entre Notas, y la jornada concluye en la Plaza Nueva con el baile de tarde amenizado por El Cordobés y una chocolatada popular.

La programación continúa durante la primera semana de febrero con propuestas culturales en la Casa de Cultura. Así, el martes 3 se graba en directo el programa de radio Vive Metal La Puerta del Gehena, que incluye la actuación del grupo Rockerizos y el miércoles 4 llega la magia de Jorge Alés. Sigue el programa el jueves 5 con un espectáculo musical centrado en los repertorios de las décadas de los setenta, ochenta, noventa y primeros años dos mil, mientras que el viernes 6 está dedicado al tributo a Mecano interpretado por el dúo Entre el Aire y la Luna.

El cierre de las fiestas tendrá lugar el sábado 14 de febrero con la entrega de premios del concurso de dibujo infantil, acto que coincide con la clausura de la exposición 'La fiesta de los titos y pone fin' a más de dos semanas de actividad continuada en Gamonal.

La siguiente cita festiva en el barrio tendrá lugar los días 6 a 8 de marzo con el mercado medieval.