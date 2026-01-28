La Asociación Salud Mental Burgos recibe 8.050 euros de la Fundación ‘la Caixa’ para mejorar la atención de sus usuarios

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación Salud Mental Burgos, Prosame, recibió el apoyo de la Fundación ‘la Caixa’, a través de CaixaBank, por un importe total de 8.050 euros, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y la de sus familias. El importe final de la colaboración es el resultado de la aportación de un euro por cada participante inscrito en la San Silvestre Cidiana, prueba celebrada el pasado 31 de diciembre en las calles de la capital burgalesa y patrocinada por la entidad financiera.

La entrega del cheque tuvo lugar hoy en la Casa del Cordón, en un acto en el que el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, hizo entrega del mismo a la presidenta de PROSAME, María Jesús Murillo Puertas. El evento contó también con la presencia del presidente del Club Florentino Díaz Reig, José Aurelio Puras, siendo ésta la entidad organizadora de la San Silvestre Cidiana.

Prosame Burgos es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1990 que trabaja en Burgos y su provincia para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familias. La entidad desarrolla programas de atención psicosocial, integración social y laboral, acompañamiento familiar y sensibilización, con el objetivo de promover la autonomía personal, la inclusión y la defensa de los derechos de este colectivo, así como combatir el estigma asociado a la enfermedad mental.

A través de la amplia red de oficinas de CaixaBank, la mayor de España, los profesionales pueden detectar las necesidades más urgentes y cercanas de cada territorio, y canalizar las ayudas de la Fundación ‘la Caixa’ dirigidas a dar respuesta a estas necesidades. En 2024, se apoyaron casi 5.625 proyectos de cerca de 5.220 entidades sociales.