Este es el mítico bar de Burgos que podría reabrir en torno a marzo tras más de cuatro años cerrado

La reapertura del bar Orfeón, en la calle San Lorenzo, un local de hostelería que arrienda el Ayuntamiento de Burgos, sigue sin producirse a pesar de que el pasado 5 de junio se publicó el anuncio de adjudicación, tras un procedimiento que se alargó 9 meses.

El concejal delegado de Patrimonio del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, confía en que los adjudicatarios, la empresa HosteBurgos S.L., inicie la actividad entre finales de febrero y principios de marzo. Sin embargo, se preveía que con anterioridad a la apertura se hiciera alguna reforma por las condiciones en las que se encontraba en establecimiento, tras más de cuatro años cerrado.

Manzanedo indica que desde la formalización del contrato los adjudicatarios están pagando en tiempo y forma las "mensualidades" del alquiler y es decisión suya cuándo reabrir este local sujeto a una concesión para su explotación con actividad de hostelería. El contrato se adjudicó por 1.936 euros mensuales con impuestos incluidos y una garantía requerida de 5.760 euros.

Esta tardanza ya ocasionó que uno de los últimos plenos municipales del año 2025, preguntasen los concejales del PSOE por la situación del local. La respuesta entonces del popular fue que se estaba pagando en tiempo y forma la cuantía acordada.

Este conocido local permanece cerrado desde hace más de cuatro años, abrió por última vez en septiembre de 2022, y durante este mandato municipal, el pasado septiembre de 2024, se inició el procedimiento de licitación de este espacio que pasó por varias vicisitudes.

La apertura del local se ha atrasado más de lo deseado y es que en octubre de 2024 se cerró el plazo de presentación de candidatos. Finalmente, fueron dos las empresas interesadas, aunque en un principio hubo dudas de si una de las dos podría haber incumplido el plazo de presentación. Tras el visto bueno a ambas del área de Patrimonio municipal, se determinó continuar adelante con la concesión.

En diciembre de 2024, en Junta de Gobierno se acordó excluir a una de las ofertas participantes, la de la empresa Manada de Peces, que pujaba por el local ubicado en la calle San Lorenzo, número 30.

Según el acta de la mesa de contratación emitida el 13 de diciembre de 2024, existía un informe de la sección de Patrimonio municipal en la que se señala que se había roto el secreto de las proposiciones en la presentación de los distintos sobres que componen la plica. De esta manera, el procedimiento siguió su curso con la oferta de la empresa HosteBurgos, S.L., que pasó a ser estudiada por los técnicos presentes en la mesa de contratación hasta que se emitió la correspondiente resolución de adjudicación.

Esta resolución aparece publicada, por fin, el 5 de junio de 2025 en la Plataforma de Contratación del Estado (Place) y faltaría incluir en ese apartado la formalización del contrato, que hasta la fecha no está incluido.

Con respecto a las obras previstas, antes de que la empresa adjudicataria pueda abrir las puertas del local, será necesario acometer un acondicionamiento a fondo de las instalaciones, que carecen de maquinaria propia para hostelería y otros elementos necesarios para el negocio. Este era uno de los requisitos del pliego de condiciones.

El plazo de diez años de explotación sin posibilidad de prórroga es, según el equipo de Gobierno, «porque se consideró que es el tiempo necesario para desarrollar un proyecto rentable económicamente a medio plazo». Cumplido ese plazo, volverá a manos municipales sin que el hostelero que lo explote reciba compensación alguna por las mejoras que pueda realizar para la habitabilidad y mejor servicio al público en el local.

La puntuación obtenida por HosteBurgos fue de 12 puntos (de un máximo de 25) que se repartieron entre los 5 de la actividad hostelera, otros cinco por la calidad de diseño en el mobiliario y dos más por las obras de adecuación. Según el pliego, se valoraba con un máximo de 18 puntos, 13 como máximo para las obras de adecuación en las instalaciones existentes y 5 como máximo para la calidad de diseño, mobiliario y demás elementos. La actividad hostelera podía optar a un máximo de siete puntos, de los cuales obtuvo 5.